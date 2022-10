¿Qué es el sérum dental?

Sí, has leído bien, ahora el sérum también se utiliza para rejuvenecer el esmalte. Como en su versión para rostro y cabello, este producto tiene la misión de embellecer e iluminar aquella zona en la que se aplica el tratamiento.

Por esta razón, los expertos odontólogos han pensado que, de la misma forma que el sérum facial o capilar ayuda a unificar las zonas tratadas y a hacerlas más satinadas, lo mismo podía ocurrir con el esmalte dental.

A partir de esta idea se ha desarrollado este tratamiento dentífrico que promete devolver el brillo y el color natural de tu esmalte. En este artículo, te explicamos todo lo que debes saber sobre este fantástico producto.

Sérum dental para recuperar el blanco natural

Una sonrisa perfecta empieza por un color de dientes blanquecino. En ese sentido, el serum dental no funciona como un blanqueamiento de alta potencia y abrasivo, sino ayudando a que el esmalte vuelva a su color natural. Sin embargo, no todas las personas consiguen la misma tonalidad de blanco, puesto que cada uno tenemos nuestro propio color y, muchas veces, no tiene que ver con la higiene.

El sérum dental consta de un tratamiento que, en función de la marca, implica aplicar de dos a tres productos diferentes. Pero, independientemente de la casa, todos ellos están diseñados para recuperar el esmalte desgastado a lo largo de los años.

El esmalte es la capa exterior que recubre el diente y protege el núcleo contra los ataques de los ácidos que producen suciedad. Aunque el esmalte está compuesto por un material fuerte y resistente, con el paso de los años se va erosionando.

En su erosión contribuye el consumo de productos procesados y ricos en azúcares. Con la debilitación del esmalte pueden aparecer dolencias, como la sensibilidad, o pérdida de color hacia uno tono de dientes más amarillento.

¿Cómo actúa el sérum dental?

En función de los ingredientes de su composición, los sérums aportan diferentes beneficios. Los antibacterianos, por ejemplo, tienen la función de cuidar las encías, además de recuperar el color.

Sin embargo, hay que vigilar con aquellos productos que señalan, específicamente, que son blanqueadores, ya que muchos de estos incluyen activos que son abrasivos. Estos activos pueden llegar a erosionar el esmalte y provocar sensibilidad dental a largo plazo.

De todas formas, en España la legislación respecto a la composición de los productos blanqueadores es muy estricta y ninguno puede superar el 0,1% de peróxido de hidrógeno. Este es el componente activo que realmente blanquea los dientes.

Por lo general, aunque los tratamientos varían en función de la casa, estos se componen de un dentífrico de uso diario, un gel activador y sérum, y un enjuague bucal hidratante también de uso diario. El tiempo de aplicación del tratamiento debe ser el indicado por el fabricante.

¿Cuánto cuesta y dónde puede comprarlo?

Los precios varían en función de las marcas, pero se mueven en un baremo de entre 20 y 40 euros. Puedes comprarlos en farmacias o en plataformas online, como Amazon.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

¿Usas bicarbonato para blanquear tus dientes? Los están poniendo en riesgo