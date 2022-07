¿Por qué me pican a mí siempre todos los mosquitos?

Más información 8 mosquiteras imprescindibles en tu hogar para olvidarte de las picaduras de mosquitos

En todo grupo de amigos siempre hay uno que actúa como "escudo antimosquitos" del resto. Y, si estás leyendo este artículo, seguramente ese amigo seas tú. "Tranquilos, si tienen que picar a alguien, me picarán a mí", es la típica frase que habrás soltado alguna vez en tu vida y es que, aunque no tengas ni una prueba en la que respaldarte, has comprobado en más de una ocasión que tu sangre es la favorita de todos los mosquitos, vayas donde vayas.

Pues bien, si estás buscando respuestas, nos alegramos de decirte que a continuación encontrarás algunas. Hemos resumido las distintas teorías que la comunidad científica ha ido señalando al largo de los años.

A pesar de que los expertos nunca se han puesto de acuerdo con los motivos reales por los que los mosquitos pican más a unas personas que otras, al menos tendrás varios estudios a los que aferrarte en tu próxima discusión al respecto. Y no, ninguno afirma que vayan a "la sangre más dulce".

Tipo de sangre

La teoría más popular tiene que ver con la sangre. Según un estudio publicado en 2003 en la revista científica Journal of Medical Entomology, los mosquitos tigre (cuyo nombre científico es Aedes albopictus) pican el doble a las personas del grupo sanguíneo O, por lo que los grupos A, B o AB estarían más a salvo.

Olor

El olor que desprendemos sería otro de los motivos por los que los mosquitos nos eligen como diana. Según una investigación de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, hay personas cuyo olor corporal atrae a los mosquitos hembra, mientras otras actúan hasta como repelente.

Además, los mosquitos también se sienten atraídos por el sudor, ya que buscan el ácido láctico.

Color

Un estudio reciente, liderado por científicos de la Universidad de Washington, Estados Unidos, apunta que las hembras que están "deseosas de picar" vuelan hacia colores como el rojo, el naranja, el negro y el cian.

En cambio, si vistes con colores como el azul, el blanco, el verde o el morado, estarías a salvo.

Dióxido de carbono

Otro estudio, publicado en 2011 en la revista Nature, apunta que este tipo de insecto se siente atraído por aquellas personas que exhalan más dióxido de carbono (CO2). Liberar más o menos cantidad de este compuesto dependerá de la genética de cada persona, la dieta y el nivel de ejercicio que se realiza -a más deporte, más liberación de dióxido de carbono, ya que los músculos usan más oxígeno-.

Temperatura

Por último, también hay que recordar que a los mosquitos les gustan las altas temperaturas, por eso nos pican en verano. Gracias a su olfato identifican mejor las zonas más cálidas y húmedas donde disfrutar de nuestra sangre, estas suelen ser los tobillos y los pies.

