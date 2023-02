¿Qué opción de calefacción es más barata y eficiente?

Si estás pensando en hacer una reforma dentro de poco porque tu calefacción está deteriorada o te has mudado recientemente es probable que te preguntes cuál es el sistema de calefacción más económico. Las opciones son muchas y no solo depende del coste de instalación, sino que también de los gastos que conlleva durante su uso.

Según un estudio realizado por la OCU el coste anual de calentar una vivienda de 90 metros cuadrados siempre dependerá si se encuentra en una región fría. Establecen que la solución más barata para mantener la casa caliente son la calefacción con bomba de calor y la estufa de biomasa. Sin embargo, no son las únicas porque existen muchas más, te las contamos a continuación.

Qué tipos de calefacción existen

1. La calefacción con bomba de calor es una de las más rápidas que existe en el mercado. Su instalación es simple y no requiere de obras, sin embargo, no permite calentar toda la vivienda al mismo tiempo, sino que solamente sirve para una habitación y produce un calor volátil.

2. Las estufas y calderas de biomasa son una de las soluciones más baratas y sostenibles. Sin embargo, en comparación con la anterior, esta sí que requiere de obras, por lo que será necesario tener un lugar donde almacenar la instalación inicial. Además, es costosa y requiere de una limpieza constante para evitar su deterioro.

3. Las calderas de gas son las más usadas en España. Es un sistema que calienta rápidamente la casa, por lo que no requiere de demasiado tiempo. Es barata y su consumo supone un 50% de lo que cuesta calentar la vivienda con radiadores eléctricos. Sin embargo, no todo son ventajas porque para poder usarlo es necesario tener gas canalizado, no sirve una bomba de butano. Su inversión inicial es demasiado costosa y también requiere de un cuidado constante.

Trucos para ahorrar en calefacción | Pixabay

4. Las calderas de gasóleo son las más económicas en comparación con todas las anteriores por el tipo de combustible. Eso sí, contamina demasiado, por lo que en cuanto a cuestiones medioambientales no es la más indicada y requiere de un depósito.

5. Los radiadores eléctricos se pueden instalar en cualquier lugar de la vivienda y se calientan demasiado rápido. Sin embargo, es mucho más caro que los anteriores porque consume demasiado, por lo que no es apropiado para espacios grandes.

Otros sistemas útiles que también son calefactores que funcionan con electricidad son los termoconvectores o las estufas de resistencia. Solamente son prácticos para calentar espacios demasiado pequeños y de forma puntual. Además, consumen demasiado y son muy caros de usar.

6. La calefacción con suelo radiante es un tipo de calefacción que requiere de una obra costosa, ya que debe ir situada por debajo del suelo de la vivienda. La ventaja que tiene este tipo de calefacción es que se alimenta de energías renovables como la solar, la fotovoltaica o la aerotécnica.