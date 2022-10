Prendas para estar muy abrigada en casa sin encender la calefacción

El frío se empieza a notar y, sobre todo por la noche, ya no nos sirve la ropa de entretiempo ni el pijama de verano. Evidentemente, aún no es momento de encender la calefacción. No solo porque el frío, por suerte, aún no es demasiado acusado, sino también porque con los precios de la luz y del gas, encender la calefacción se ha convertido casi en un lujo. Entonces, ¿cómo podremos combatir el frío durante los meses más crudos?

Si una cosa buena tiene el invierno, a diferencia del verano, es que el frío se puede combatir a base de capas. Mientras que es imposible desprenderse del calor, a menos que tengas un aire acondicionado cerca. Para que podamos ir bien calentitas por casa, las principales marcas de ropa ya han sacado a la venta prendas super confortables, abrigadas y bonitas que nos ayudarán a no encender la calefacción. Hemos seleccionado algunas de ellas.

Prendas confortables y abrigaditas para estar por casa

Oysho

Mono

¡Sí, los monos también son una prenda de estar por casa! Además, ¿qué puede haber mejor para estar cómoda que una prenda de una sola pieza? Este mono largo y ancho de Oysho en color gris es de tejido viscoso y confortable, y tiene un precio de 35,99 euros.

Conjunto de pijama de satén

El satén es un tejido súper agradable para ir cómoda y calentita por casa. Y este diseño de un bonito color rosa aún resulta más apetecible. Este pijama te deseará dulces sueños cada vez que te lo pongas.

Zapatillas acolchadas

Estas zapatillas estilo zueco, acolchadas y con forro de borreguito interior serán tus mejores aliadas para proteger tus pies del frío. ¡No te las vas a quitar! Puedes comprarlas por 25,99 euros.

Women'secret

Pantalón de franela

En Women’secret hemos fichado estos pantalones de franela con algodón. La franela es un tipo de tejido perfecto para combatir el frío gracias a su capacidad aislante. Este modelo tiene un bonito estampado con cuadros en tonos verdes, amarillos y rosas. ¿Lo mejor de todo? Ahora está rebajado a 17,99 euros.

Sudaderas

Esta chaqueta tipo polar de la colección de Snoopy te va a enamorar. La prenda lo tiene todo: un precioso estampado al estilo tie-dye, confortable, práctica (incluye bolsillos) y, lo más importante, calentita. Además, es muy versátil, de modo que puedes llevar la sudadera tanto para estar por casa, como para salir a la calle con unos jeans. Su precio también está rebajado a 23,99 euros.

La siguiente es otra preciosidad de Women’secret con la que irás por casa muy abrigadita, pero sin perder el estilo. Se trata de una sudadera con tejido polar sherpa en color rosa frambuesa. Además, tiene unos detalles muy cuties de pasamanería en el interior y tirador con pompón. El precio es de 21,99 euros.

Shein

Batamanta

Tal vez, las batamantas entraron en el mundo de la ropa del hogar como algo cómico e, incluso, un poco friki. Pero lo cierto es que resultan de los más prácticas, cómodas y abrigadas para el invierno. Así que son el pack completo contra el frío. Shein tiene este bonito diseño disponible en dos colores, rosa y negro, con borreguito interior y con capucha, por 33,25 euros.

Bata extragrande

Si la batamanta no te convence, seguro que no puedes decir que no a esta bata extragrande. Este es un modelo de franela, con capucha, estampado trenzado y color beige. Te va a encantar lo suave que es al tacto. Tiene un precio de 25 euros.