Septiembre es un momento ideal para poner tu casa a punto después de las vacaciones: esto es lo que debes hacer

No hace falta complicarse mucho la vida para empezar la temporada con todo bajo control, tan solo con unas cuantas tareas rápidas, como revisar los electrodomésticos, el neceser y los ventiladores, te será más que suficiente.

Un primer paso es mirar el congelador, porque ¿quién no tiene restos de comida o helados olvidados? Haz inventario y gástalo para liberar espacio antes de llenarlo con una nueva compra. Empezar de cero sienta genial, y son estos pequeños gestos los que harán que te sientas con la energía renovada.

Interior de un congelador | Unsplash

Haz lo mismo con la ropa, lava las sábanas y las prendas veraniegas que ya no vayas a utilizar antes de guardarlas, sin olores ni manchas sorpresa. Pero si hay cosas que ya no te pones, dónalas o recíclalas, porque lo más seguro es que tampoco las vayas a usar el próximo verano. Así tendrás todo limpio y organizado de cara al año siguiente.

También toca revisar el neceser. Los protectores solares caducan antes de lo que pensamos, así que aprovecha para tirarlos junto con otros cosméticos que ya no estén en buen estado. De paso, puedes empezar a adaptar tu rutina de belleza a la próxima estación.

Y no te olvides de los ventiladores, límpialos bien antes de guardarlos. Así no ocuparán espacio cuando ya no se estén utilizando, ni se quedarán semanas molestando por medio de la casa.

Limpiar un ventilador | iStock

Por último, dedica una limpieza a fondo a los pequeños electrodomésticos de la cocina: microondas, freidora de aire, horno… trabajarán más ahora que pasamos más tiempo en casa durante la temporada de frío, así que dales un poco de cariño para que queden impecables desde el arranque.

Con este plan de tareas exprés empezarás el otoño con buen pie. Para que tu hogar se sienta renovado y acogedor, y tú empieces septiembre con la mente más despejada.