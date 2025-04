Diferencias entre bótox y hialurónico: una experta explica para qué sirven y en qué partes del rostro se aplican

Los retoques estéticos son tratamientos cosméticos que no requieren pasar por el quirófano. Por eso, son la opción perfecta para muchas personas que quieren mejorar su aspecto físico (para resaltar una parte de su cuerpo o mejorarla porque no se sienten a gusto), corregir imperfecciones o prevenir los signos del envejecimiento.

Aunque son métodos relativamente simples, siempre es fundamental elegir un profesional cualificado, en una clínica especializada y siguiendo todas las normas de seguridad y protocolos de calidad. Estos expertos, además, te resolverán todas las dudas que puedas tener sobre el proceso. Por ejemplo, una que es muy común: la diferencia entre bótox y ácido hialurónico.

Mujer se inyecta bótox en la frente | Freepik

La Dra. Blanca Laso, con dos clínicas estéticas en Barcelona, cuenta en qué se diferencian de una manera muy didáctica en una publicación en su cuenta de Instagram (@drablancal).

¿Cuáles son las diferencias entre el bótox y el ácido hialurónico?

Algunos de los tratamientos estéticos más populares son el peeling (elimina células muertas), el láser (para tratar manchas) o la mesoterapia (inyecciones de vitaminas), pero los más conocidos son, sin duda, el bótox y el ácido hialurónico. Sin embargo, es muy frecuente confundirlos.

Para resolver esta duda, la doctora lo explica de la siguiente manera tan ilustrativa: "¿El bótox es esto, ves que yo no puedo enfadarme? ¿Ves que no puedo levantar las cejas?". El motivo es que la toxina botulínica -el nombre completo del bótox- paraliza los músculos "y solo sirve para arrugas dinámicas del tercio superior", es decir, las que aparecen por el movimiento (cuando frunces el ceño o las patas de gallo cuando ríes). O sea, que se aplica en la zona de la nariz hacia arriba.

Asimismo, la experta detalla que el bótox al principio está muy bloqueado (como ella misma ha demostrado) y "luego va aflojando". Su eficacia suele durar entre 4 y 5 meses, por lo que si te gusta el resultado, tendrás que repetir el tratamiento periódicamente.

Por otro lado, el hialurónico se aplica en la parte inferior del rostro y sirve para dar volumen, en los labios y en los pómulos, por ejemplo. Por lo tanto, de normal, en los labios no se pone bótox, sino ácido hialurónico.

Otra diferencia destacable es que este aguanta más tiempo. La Dra. Laso apunta: "Normalmente, el fabricante te dice que dura entre 10 meses y un año y medio, pero nosotros vemos que el hialurónico dura mucho". En las ojeras, afirma que puede ser hasta dos o tres años, mientras que en los labios, "mínimo un año".

En definitiva, si estás pensando en hacerte un retoque, pero no tenías claro si optar por el bótox o por el hialurónico, ahora ya has visto que tienen funciones y efectos distintos. Como último consejo, tienes que tener en cuenta que cada piel es un mundo y lo que funciona para una persona puede que a otra no, por eso, lo mejor es acudir a un especialista que pueda orientarte según tus necesidades.