Por qué no deberías poner zapatos a los bebés

Elegir un calzado infantil adecuado para bebés es una tarea difícil y muy importante para el desarrollo correcto de los pies. Encontrarás multitud de zapatos especializados para gatear, o para los primeros pasos. Sin embargo, es mejor esperar y no comprar zapatos si todavía son muy bebés y ni siquiera han comenzado a gatear. A continuación, te explicamos por qué no debes ponerles zapatos tan pronto.

Poner demasiado pronto los zapatos a los bebés es un error muy común que cometen la mayor parte de la población. No debes hacerlo porque puede llegar a alterar el correcto desarrollo de sus pies. El pie es una de las partes del cuerpo humano más compleja y está formado por 26 huesos, más de 100 músculos, 33 articulaciones y muchos ligamentos, nervios y vasos sanguíneos.

Los expertos recomiendan mantener los pies de los bebés libres el mayor tiempo posible, por lo que lo ideal es esperar a que el bebé empiece a andar, esto suele suceder alrededor de los 12 meses, para ponerle sus primeros zapatos. De esta forma, permitirás que los pies crezcan correctamente y sin ninguna deformación.

Otro motivo por el que no debes poner zapatos tan pronto es porque la estructura ósea a esa edad no está consolidada en su totalidad y el arco de la planta se empieza a desarrollar una vez que el bebé cumple los 12 meses.

Además, durante los primeros meses de vida el bebé pasa por una fase de exploración y los pies son el primer elemento que comienza a explorar en su propio cuerpo. En esa primera etapa de vida los pies juegan un papel fundamental, ya que el bebé está descubriendo su entorno llevándose los pies a la boca. Por ello, dejarles descalzos permite el desarrollo sensorial y taparlo supone limitar la forma en la que recibe la información.

Cómo abrigar los pies de un bebé en invierno

Si la fase de exploración coincide con el frío, no te preocupes, existe una solución para no tener que poner zapatos. Solo deberías calzar al bebé con unos calcetines o patucos para que no coja frío, ya que no suponen resistencias ni presiones para que el pie deje de crecer, sino todo lo contrario, permite que los pies puedan fortalecerse y desarrollarse sanamente.

Por ello, desde que nace hasta que gatee es importante que solo lleve estas dos prendas. Una vez que comience a gatear pueden llevar de vez en cuando un calzado flexible de tejidos como de algodón o lana y sobre todo con una suela blanda de unos 3 milímetros. Eso sí, debes ir cambiando el calzado conforme vaya creciendo el pie, ya que hasta los 24 meses los pies de los bebés crecen aproximadamente media talla cada 60 días.