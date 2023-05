¿Qué es el cricketing? Nuevo concepto para el ghosting

Las nuevas eras, generaciones y tendencias traen consigo una serie de comportamientos sociales muy importantes, algunos de ellos con un nivel de toxicidad muy elevado, como el que te presentamos en este artículo.

Se le llama "cricketing" a la práctica de esperar un tiempo prudencial –o incluso excesivo– para responder a los mensajes de la persona que te gusta y de este modo, generar un mayor interés en ella. Este concepto, muy similar al "ghosting", se ha puesto de moda este último año, pero, por desgracia, este comportamiento al que muchos tildan de tóxico lleva mucho tiempo empleándose entre las personas que usan redes sociales o apps de citas en su día a día.

A pesar de parecer algo muy tecnológico y propio de los jóvenes, esta práctica no deja de ser algo que cualquier generación anterior a la generación Z reconocería como el típico "hacerse el interesante" o "hacerse de rogar", algo que en la mayoría de casos acaba siendo contraproducente, pues el interés de la otra persona se puede acabar rápidamente si se siente ignorada.

Diferencias entre "ghosting" y "cricketing"

Los dos conceptos pueden confundirse o sonar muy parecidos, sin embargo, la única relación que tienen es que ambos son anglicismos utilizados para definir comportamientos tóxicos en relaciones afectivas. Concretemanete, el "ghosting" hace referencia a la desaparición repentina y sin aparente explicación de una persona con la que tienes algún tipo de interés romántico o sexual.

Hay quienes consideran que el "cricketing" no es tan tóxico y abusivo como otras técnicas de manipulación como el "gaslighting". El problema es que, al estar tan normalizado entre los jóvenes que han crecido a la vez que lo han hecho las redes, puede que incluso se haya convertido en un comportamiento inconsciente y normalizado, por lo que puede resultar difícil identificarlo como tal.

Efectos que puede tener el "cricketing" sobre nosotros

Cualquier forma de abuso emocional o psicológico puede afectar negativamente a nuestra salud mental. Entre los posibles efectos del "cricketing" sobre nuestra persona, destacamos la posibilidad de que la víctima cree una relación de dependencia emocional hacia la otra persona, esperando siempre ese mensaje que nunca llega.

Pero, esa situación de espera reiterativa, también puede agravar nuestros niveles de estrés y ansiedad, llegando incluso a afectar de forma importante nuestra autoestima. Si no consigues salir a tiempo de esta situación, es probable que también acabes reproduciendo pensamientos tóxicos como: "No le gusto porque no contesta rápido a mis mensajes" o "Seguro que no me responde porque está hablando con otro/a".

Cómo detectar el "cricketing"

Es cierto que vivimos en la era de la inmediatez: los móviles, las redes sociales y las apps de citas, han hecho que cada vez tengamos más relaciones líquidas, sin compromiso, y que necesitemos respuestas al momento. Por lo tanto, sí es bueno estar alerta para poder detectar si alguien te está haciendo "cricketing", pero tampoco es recomendable analizar hasta el último detalle, ya que acabarías desarrollando esa toxicidad de la que estamos tratando de huir.

Para cambiar esta situación, siempre debes tener presente que tu valor como persona no debe depender de terceros o de lo rápido que otra persona te responda. Sin embargo, es recomendable pedir ayuda tanto a conocidos como contactar con profesionales de la psicología si nos sentimos atrapados en una situación de esta índole.