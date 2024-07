¿Qué es el I Ching y el Feng Shui? Lo que ayuda a Miguel Ángel Silvestre en los momentos más importantes

Miguel Ángel Silvestre se encuentra ahora mismo en las islas Canarias acabando de rodar una serie en la que se pone en la piel de un teniente de la Guardia Civil. Un proyecto que se suma a otros con los que ha triunfado internacionalmente, pero que en algunos de ellos podría no haber participado. Tal y como confesó en una visita en El Hormiguero el año pasado, el actor tenía claro que quería rechazar participar en Velvet, la exitosa serie de Antena 3 que traspasó fronteras. Entonces, ¿quién le convenció de interpretar finalmente a Alberto?

Su gurú espiritual

Aparte de su representante, fue Yuan Chen, profesora de Feng Shui, quien tuvo claro que tenía que escoger ese papel. En la entrevista con Pablo Motos, Silvestre explicó que él no quería participar porque era un género que "nunca vería" y tenía clarísimo que tenía que escoger otro proyecto que tenía entre manos. Pero Yuan Chen previó que Velvet sería un éxito y que la otra serie sería un fracaso. Y, efectivamente, así fue: "La serie que dije que no hiciese fue el mayor fracaso que tuvo ese director. Los actores tuvieron críticas pésimas y la serie no la vio nadie".

Este no fue el único consejo acertado que le dio Yuan, también fue clave para evitar que estafasen al actor. Silvestre relató que se quería comprar una casa y gracias al consejo de su gurú, contrató a un detective privado que le confirmó que era un timo.

Miguel Ángel Silvestre conectado con Yuan Chen | Instagram

¿Qué es el Feng Shui?

Para explicarlo de una forma llana, el objetivo del Feng Shui es crear espacios equilibrados y con armonía para promover el bienestar personal, una buena calidad de vida y la prosperidad. Esto se consigue a través de la organización y la decoración cuidadosa de los espacios. De ahí que cada cierto tiempo, quien sigue esta práctica, cambie la distribución de los muebles de la casa.

Feng Shui significa literalmente "viento y agua", y se basa en la idea de que todo en el universo está conectado por esta energía y en cómo fluye a través de un espacio (lo importante es que circule sin obstáculos, por eso recomienda el desorden y que los muebles no bloqueen el paso). Este es, precisamente, uno de los principios básicos del Feng Shui, los otros tres son:

Cinco elementos. Madera, fuego, tierra, metal y agua, cada uno tiene sus características propias y energías específicas.

Yin y Yang. El primero representa la energía pasiva y calmada y el segundo, la activa y fuerte. Hay que buscar un equilibrio entre las dos.

Bagua. Es un mapa energético que se pone en una habitación para identificar las áreas que corresponden a diferentes aspectos de la vida, como la salud, la riqueza y el amor.

Salón | Unsplash

¿Qué es el I Ching?

Por su parte, I Ching es como se conoce el Libro de las Mutaciones o Libro de los Cambios, que se utiliza para la adivinación y la filosofía. Tiene más de 3.000 años y es uno de los textos más influyentes de la cultura china.

El I Ching se basa en tres principios básicos:

Hexagramas. El libro contiene 64 hexagramas, es decir, combinaciones de seis líneas, cada uno de ellos tiene un significado específico y acompañado por textos explicativos con consejos, advertencias y reflexiones sobre la situación vital actual y futura.

Yin y Yang. En este caso, estas fuerzas opuestas definen la dualidad y el equilibrio en el universo.

Mutación y cambio. El I Ching cree que la vida todo son cambios que están reflejados en los hexagramas.

Por lo tanto, el I Ching ayuda a tomar decisiones y es una herramienta de autoayuda para la introspección y el crecimiento personal.