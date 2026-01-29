¿Qué es el baby blues? las emociones de las que nadie habla después de parir

Cuando hablamos del posparto solemos centrarnos en el bebé, en la lactancia, en la recuperación física de la madre, pero pocas veces hablamos de lo que está ocurriendo a nivel emocional.

Qué es el baby blues: el torbellino de hormonas, cambios y emociones tras el parto

Tras el parto se produce una caída brusca de estrógenos y progesterona, junto con cambios en la oxitocina, la prolactina y el cortisol. Este "terremoto hormonal" tiene un impacto directo en el estado emocional. Por eso es tan frecuente el llamado baby blues, que afecta a más del 70% de las mujeres y se manifiesta con llanto fácil, sensibilidad extrema y cambios de humor. No es algo patológico, es una respuesta fisiológica del cuerpo a una transición enorme.

Madre bostezando al lado de su bebé recién nacido | Freepik

¿Por qué emociones puede transitar una mujer durante el posparto?

Echar de menos: muchas mujeres sienten una tristeza que no saben explicar, y no es porque no quieran a su bebé, es que están atravesando un duelo por dejar atrás quienes fueron hasta ese momento: la pérdida de su vida anterior, de su cuerpo conocido, de su tiempo propio, de su identidad previa.

muchas mujeres sienten una tristeza que no saben explicar, y no es porque no quieran a su bebé, es que están atravesando un duelo por dejar atrás quienes fueron hasta ese momento: la pérdida de su vida anterior, de su cuerpo conocido, de su tiempo propio, de su identidad previa. El miedo: a lo desconocido, a una nueva etapa, a no saber cómo hacerlo, a que algo le pase al bebé. Estos miedos ocurren sobre todo cuando es la primera vez y no tienes referentes que te guíen. Porque los humanos necesitamos criar en tribu, pero nuestra forma de vivir nos ha llevado a alejarnos de ese concepto.

a lo desconocido, a una nueva etapa, a no saber cómo hacerlo, a que algo le pase al bebé. Estos miedos ocurren sobre todo cuando es la primera vez y no tienes referentes que te guíen. Porque los humanos necesitamos criar en tribu, pero nuestra forma de vivir nos ha llevado a alejarnos de ese concepto. La soledad: muchas madres se sienten solas, incluso estando rodeadas de gente. Porque todas las miradas y cuidados están puestos en el bebé, pero no en la mujer que es madre por primera vez, que está transitando la etapa más transformadora de su vida, que no encuentra un espacio donde expresar su vulnerabilidad sin sentirse juzgada.

muchas madres se sienten solas, incluso estando rodeadas de gente. Porque todas las miradas y cuidados están puestos en el bebé, pero no en la mujer que es madre por primera vez, que está transitando la etapa más transformadora de su vida, que no encuentra un espacio donde expresar su vulnerabilidad sin sentirse juzgada. El amor que no siempre es inmediato: otra emoción de la que no se habla es la falta de "enamoramiento instantáneo". A veces incluso, en partos complicados (partos medicalizados, traumáticos, con separación de madre-recién nacido…), el vínculo con el bebé tarda mucho en llegar.

otra emoción de la que no se habla es la falta de "enamoramiento instantáneo". A veces incluso, en partos complicados (partos medicalizados, traumáticos, con separación de madre-recién nacido…), el vínculo con el bebé tarda mucho en llegar. La culpa: a todas estas emociones se sume la "culpa", porque no estás sintiendo lo que la sociedad espera, incluso lo que ella esperaba de sí misma. Aparecen frases como "debería estar más feliz", "otras madres lo llevan mejor", "no tengo de qué quejarme".

Pareja con su bebé | Freepik

¿Cuándo pedir ayuda tras el parto?

Hay una línea clara que como profesionales que acompañamos durante el posparto tenemos que vigilar: cuando las emociones dejan de ser fluctuantes y pasan a ser persistentes, intensas y limitantes.

Es importante pedir ayuda si aparecen:

Tristeza profunda que dura más de dos semanas

Ansiedad constante

Pensamientos de incapacidad

Falta de conexión con el bebé

Sensación de vacío

Ideas de hacerse daño

Eso no es debilidad, es una señal de que necesitas sostén, y para ello existen profesionales que pueden acompañarte. El posparto no es una etapa física que dura 40 días. El posparto es una de las etapas más complejas y transformadoras del ciclo vital de la mujer, y también la más silenciada. El posparto es diferente en cada madre, y a veces puede durar incluso años. Y en esta etapa, las mujeres merecen ser acompañadas, escuchadas y no juzgadas.