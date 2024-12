¿Qué es el temblor posparto? ¿Le pasa a todas las mujeres tras dar a luz?

Después de dar a la luz, hasta el 50% de las mujeres experimentan temblores incontrolables tipo escalofríos, muy intensos, que pueden llegar a ser molestos e incluso asustar a la mujer o a la familia. Pueden darse tanto en mujeres que paren de forma vaginal, como aquellas que tienen un parto por cesárea, aunque estas últimas tienen una mayor predisposición.

Aunque estos temblores posparto pueden llegar a ser muy llamativos, no son peligrosos ni tienen ningún significado patológico-Además suelen desaparecer solos durante los siguientes minutos o en la primera hora posparto.

Una mujer dando en biberón a su bebé durante el posparto | Pexels

¿Por qué hay mujeres que tiemblan tras dar a luz?

¿Por qué suceden los temblores posparto? El por qué exacto de este temblor tras dar a luz es desconocido, pero se asocia a una mezcla de factores.

1. El principal factor de riesgo, es la epidural. Esta anestesia produce una dilatación de los vasos sanguíneos asociada a una disminución de la temperatura corporal, por lo que nuestro cuerpo trata de compensar esa bajada de temperatura a través de los temblores que generan energía.

2. Cambios hormonales, como la gran descarga de adrenalina tras dar a luz.

3. Pérdida de sangre durante el parto.

4. Líquidos intravenosos administrados durante el parto, que suelen estar a una temperatura inferior a la de nuestro cuerpo.

5. Agotamiento muscular o estrés si el parto ha sido muy largo o muy intenso.

6. Cesárea, ya que la apertura de la cavidad abdominal produce una bajada importante en la temperatura corporal de la mujer.

Una mujer de parto por cesárea | Pexels

¿Cómo actuar ante los temblores posparto?

Como ya decíamos, estos temblores son normales y no suponen ningún riesgo para la madre, pero es verdad que pueden ser molestos. Van a desaparecer solos en los siguientes minutos o en la siguiente hora posparto, y mientras tanto sólo podemos ofrecer medidas de confort a la mujer.

Lo primero será mantener la calma , ya que sabemos que es una situación normal que va a resolverse por sí misma.

, ya que sabemos que es una situación normal que va a resolverse por sí misma. Después de ello, puede ayudar tratar de subir la temperatura corporal de la madre abrigándola con mantas o con sistemas de aire caliente.

con mantas o con sistemas de aire caliente. También se pueden utilizar calentadores para los líquidos intravenosos que haya que administrar.

para los líquidos intravenosos que haya que administrar. De forma preventiva, se podría reducir la cantidad de anestesia epidural que pasa durante el parto, para utilizar sólo la dosis mínima necesaria para el control del dolor de la mujer.

Por ello, si estás llegado el día del parto experimentas esta sensación, avisa a tu matrona para que pueda ayudarte a sentirte mejor. Y recuerda, no trates de controlarlos porque pasarán por si mismos, y no te asustes porque no son peligrosos y forman parte del posparto.