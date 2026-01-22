Qué hacer si te atragantas y estás solo: tienes 90 segundos para salvarte la vida

Quedarse sin aire por un atragantamiento es una de las situaciones más angustiosas y peligrosas que puede vivir una persona. La falta de oxígeno provoca pérdida de conciencia en apenas un minuto y medio. En ese margen se decide todo, y es por eso que, saber qué hacer si te atragantas estando solo puede marcar la diferencia.

El anestesista y divulgador sanitario David Callejo ha compartido en su perfil de redes sociales un mensaje claro y directo: "Si te atragantas y estás solo, tienes muy poco tiempo. Pero hay dos pasos que pueden salvarte la vida".

Su vídeo, que se ha popularizado rápidamente, busca concienciar a una realidad cada vez más común: muchas personas viven solas o pasan gran parte del día sin compañía.

La primera señal

Según explica Callejo, el primer indicador clave es la tos. Si una persona puede toser con fuerza, significa que todavía hay paso de aire. En ese caso, el experto recomienda inclinar la cabeza hacia abajo y toser todo lo fuerte posible. La gravedad también puede ayudar a que el objeto o alimento salga.

"El problema empieza cuando la tos se vuelve silenciosa o ineficaz", señala. Ese sonido débil, casi mudo, indica que el aire ya no pasa y que el cerebro está empezando a quedarse sin oxígeno. A partir de ahí, el tiempo corre en contra, ya que el cerebro aguanta aproximadamente 90 segundos sin oxígeno antes de que pierdas el conocimiento.

Mujer tosiendo | Freepik

No te quedes aislado

El primer paso que propone David no está relacionado con la posición del cuerpo, sino con una estrategia: no estar solo. "Ve a la puerta de tu casa, déjala abierta y llama a los vecinos", explica.

Según relata, no se trata de esperar a que te abran, sino de aumentar tus posibilidades de que alguien te vea o escuche si llegas a perder el conocimiento. Así que es importante tener en cuenta que abrir la puerta y salir al rellano puede ser decisivo.

El anestesista afirma que es útil incluso si nadie responde de inmediato, ya que de esta manera dejas la vivienda accesible y permites que alguien pueda entrar a ayudarte si te desmayas.

Mujer que se atraganta | Freepik

La maniobra

El segundo paso es actuar sobre tu propio cuerpo con la llamada maniobra de auto-Heimlich. Con este procedimiento lo que se quiere conseguir es expulsar el elemento que no deja pasar el aire.

Para ello, debes usar una silla o el respaldo de un sofá como punto de apoyo. Seguidamente hay que colocar la parte superior del abdomen, lo que sería justo por encima del ombligo, sobre el respaldo y dejar caer el peso del cuerpo hacia delante, haciendo presión hacia dentro y hacia arriba.

El objetivo de esta técnica es generar un golpe de aire desde los pulmones que expulse el alimento estancado. La maniobra debe repetirse varias veces hasta que el objeto en cuestión salga.

El anestesista afirma que "solo tienes unos 90 segundos antes de desmayarte". Así que remarca que es muy importante "tener un plan claro", ya que esto "multiplica tus opciones de sobrevivir".

Mujer que se atraganta al comer | iStock

Vivir solo

Cada vez son más las personas viven solas, especialmente las personas mayores. Eso hace que situaciones como un atragantamiento, una caída o una bajada de tensión sean más peligrosas si nadie está cerca.

Saber primeros auxilios, aunque sean conocimientos básicos, ya no es algo opcional, sino una forma básica de autocuidado. No se trata de ser sanitarios, sino de tener las herramientas mínimas para ganar tiempo hasta que llegue ayuda profesional.