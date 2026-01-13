Así debes guardar los adornos navideños para que se conserven perfectos de un año a otro

Se acabó la Navidad y eso significa tener que quitar todos los adornos navideños pero la realidad es que eso conlleva tiempo y esfuerzo, y a veces ni siquiera hay ganas de hacerlo. Quitar el belén, el árbol, y las luces no es sólo un trabajo físico, también mental. Además el sentimiento de nostalgia que entra en el cuerpo cuando empiezas el proceso provoca que despedirse se haga cuesta arriba. Pero eso no es motivo para guardarlo todo deprisa y corriendo en una misma caja.

Adornos navideños en cajas | Pexels

Aunque sea un trabajo un tanto costoso y quieras procrastinar, tarde o temprano tendrás que hacerlo, por eso, la mejor manera de guardar los adornos es esta. Lo primero que tienes que hacer es organizarte mentalmente. Comienza quitar las figuritas, estrellas, bolas y lazos del árbol y sepáralas por familias. Debes tener a mano una cajatransparente con separadores para colocar cada figura en su hueco correspondiente. Si tienes cerámica o cristal, envuélvelas en papel de burbuja, seda o bolsitas de tela.

Las luces, guirnaldas, cables o lazos, tienen que ir perfectamente enrollados, sin nudos, si no tienes su caja original, puedes optar por un canutillo de papel o un trozo de cartón para envolverlo, después guárdalo en una bolsa de plástico para protegerlos y evitar que estén en contacto con el polvo y la suciedad.

Ahora que tienes el árbol completamente desnudo, pliega todas las ramas hacia el tronco y empieza a desmontarlo por secciones, ten cuidado, eso sí. Cuando lo tengas listo, desmonta el tronco y quita la base. Seguro que sigues teniendo la caja original de cartón que es larga y rectangular. Pasa un pañito por las piezas antes de guardar y listo. Intenta que tus adornos estén en un lugar seco, fresco y añade sobrecitos pequeños de sílice para evitar la humedad.