Cómo limpiar y conservar tu árbol de Navidad para que dure muchos años

Llega a los hogares la mejor época del año, sí, la Navidad. Con su llegada, vuelven esas reuniones familiares tan ansiadas, los villancicos que suenan en cada rincón, el chocolate caliente y los salones llenos de figuritas, luces y, por supuesto, el árbol, el gran protagonista de estas fechas. La única pega de tanta magia suele ser su mantenimiento, el montar y desmontar todo de nuevo, pero como las costumbres no hay que perderlas, existen formas rápidas y eficaces de hacerlo.

Árbol de Navidad | Pexels

Lo primero que debes hacer es separar todas las piezas del árbol, una por una, y sacudirlas para eliminar el polvo, la purpurina o los restos de los festines pasados. A continuación, pasa un plumero o utiliza la aspiradora a nivel bajo, con el accesorio de cepillo, para eliminar por completo la suciedad. Después, en un recipiente mezcla agua tibia con unas gotas de jabón neutro y limpia las ramas y el tronco del árbol con un paño suave. Ten especial cuidado si el árbol tiene decoraciones delicadas, como nieve artificial o adornos pintados, para no estropearlas.

Árbol de Navidad sencillo | Envato

Una vez limpias todas las piezas, deja que cada parte del árbol se seque por completo durante varias horas. Es fundamental no guardarlo mientras aún esté húmedo, ya que la humedad puede provocar la aparición de moho, que no solo daña el material del árbol, sino que también puede generar malos olores e incluso afectar la salud, especialmente si alguien en casa tiene alergias o problemas respiratorios.

Para conservarlo en perfecto estado, lo más lógico es que lo guardes en su caja original o en una caja de almacenamiento resistente. Además, puedes añadir bolsitas antihumedad dentro del recipiente para mantener el ambiente seco y asegurarte de que el árbol estará listo para lucirse la próxima Navidad.