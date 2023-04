Prepara tus plantas para la primavera con este ingrediente

El pasado 20 de marzo empezó la primavera. Una estación en la que el buen tiempo y el calor ya empiezan a asomar y en la que podemos disfrutar de más horas de sol gracias al cambio horario. Una de las características de la primavera es que dejamos atrás los jardines y campos secos y empezamos a ver cómo florecen las flores y los árboles.

Este es un buen momento para decorar el jardín o la terraza con flores y plantas que, además, le darán un color y una alegría especial. Cuidarlas parece sencillo, pero cada planta y cada flor es diferente y tiene su propio cuidado. Hay también algunos trucos caseros que les pueden venir muy bien. Como, por ejemplo, este que hemos encontrado. Natalia Sáez, arquitecta y paisajista, nos lo explica desde su cuenta de Instagram @enabrilhojasmil.

El ingrediente secreto para revivir las plantas

Si desde hace tiempo tienes alguna planta parada (es decir, que no saca hojas) o alguna que tiene hongos y has probado varios métodos que no han funcionado, Natalia recomienda usar la cola de caballo. Tiene propiedades fungicidas y estimula el crecimiento de las plantas.

Para usarla, tienes que calentar medio litro de agua y echar el contenido de tres bolsitas. Las puedes encontrar en el supermercado o en el herbolario. Natalia detalla que si compras la cola de caballo a granel, el equivalente de tres bolsas son unos cinco gramos.

La mezcla estará lista en unos diez minutos. Cuando esté, échala en un bol junto con medio litro de agua tibia. Tras ello, deja que se enfríe. Si ves que no la vas a gastar toda, se conserva entre dos o tres días, aunque la paisajista aconseja gastarla el mismo día que se hace.

Natalia cuenta que se puede utilizar una vez al mes y que sirve tanto para regar como para pulverizar sobre las hojas, sobre todo si crees que la planta puede estar infectada por hongos.

Asimismo, si usas la mezcla con el agua del riego "estimularás aquellas plantas que hacía tiempo que no sacaban hoja", aconseja la experta.

Una de las dudas que han surgido entre los seguidores de Natalia es si esta solución de cola de caballo sustituye a los fertilizantes o son complementarios. Su respuesta es que se pueden emplear las dos.

Si tu idea es practicar el riego por inmersión, tranquilamente puedes aumentar las cantidades que hemos señalado más arriba para que tengas cola de caballo suficiente.

¿Qué es la cola de caballo?

La cola de caballo es una planta de la familia de las 'Equisetum', entre las que se encuentra la 'Equisetum arvense', la más utilizada. Están compuestas por aluminio, carbono, cloro, hidrógeno, magnesio, oxígeno, potasio, silicio orgánico y sodio, además, de saponósidos (equisetonina), flavonoides y taninos.

Tiene propiedades diuréticas, esto es, contra la retención de líquidos y está especialmente indicada para los cálculos de riñón y vejiga, las infecciones de orina, alteraciones menstruales e incontinencia urinaria.

Como siempre recomendamos desde NovaMás, si padeces alguna de estas afecciones, consulta con tu médico para que te diga si es adecuado para ti tomar la cola de caballo.