Prácticas cuestionables que te pueden suceder esta Navidad en los restaurantes, según la OCU

Estas son fechas de celebraciones con la familia, los amigos y los compañeros de trabajo, y muchas de ellas tienen lugar en restaurantes. Algunas veces, estos establecimientos exigen determinadas condiciones para hacer la reserva que, aunque legales, están cuestionadas por su falta de proporcionalidad y pueden limitar nuestros derechos como consumidores. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierten sobre estas malas prácticas, algunas de las cuales puedes presentar una reclamación.

Gente en un restaurante | Unsplash

¿Qué prácticas considera la OCU cuestionables?

Antes de ir al restaurante, se tiene que reservar y aquí ya nos podemos encontrar con que nos cobren por hacerlo. No deberían, según la OCU, pero si lo hacen tienen que descontarlo del precio final (cuando entreguen el tique, estate atenta y comprueba que lo han hecho). Si finalmente sois menos personas de las que habíais dicho en un principio, la penalización "debe ser proporcional". Si vas tú sola, puedes encontrarte que te nieguen la reserva (lo pueden hacer, pero es injusto).

Una vez allí, hay que pedir la comida. El establecimiento tiene que tener una carta en papel o la lista de precios "en un lugar visible", avisa la OCU, que añade que tener solo un código QR "no es suficiente". En la carta, los precios tienen que tener el IVA incluido (lo obliga la ley) y debe advertir del suplemento por comer en la terraza (si no lo dice, debe ser el personal del local quien lo avise).

Hablando de suplementos, si algunos platos del menú lo tienen, este debería ser proporcional, ya que a veces se pueden considerar excesivos. Asimismo, no pueden cobrarte de más por el servicio de mesa o el cubierto, la ley lo prohíbe y debe estar incluido en el precio.

Mesa de restaurante preparada | Pexels

Algunos restaurantes obligan a elegir un menú cerrado, igual para todo el grupo. En la OCU creen que esto no es equitativo porque "no tiene en cuenta las alergias, limitaciones o gustos de todos".

Si pides algo que no está en la carta, deben decirte el precio "mientras te lo ofrecen y si no, niégate a pagarlo y exige el precio de otro plato similar", recomienda la organización. Además, tienes derecho a pedir agua del grifo y que no te la cobren. Si lo hacen, presenta una reclamación porque "tienes las de ganar".

Una vez has disfrutado de la comida, toca pasar por caja. Antes de pagar revisa el tique que todo esté bien y que salen todo lo consumido. A veces puede haber cosas de más, como el hielo o la leche del café. Si no estás conforme, reclama. Si quieres pagar en efectivo y no te dejan, es ilegal, debe haber esta opción. En cambio, "pueden no aceptarte el pago con tarjeta" o poner "un importe mínimo", pero eso sí, deben avisarte antes de consumir. La OCU también avisa que si pagas propina es porque quieres, no porque te obligan.

Pagar en un restaurante | Pexels

Por último, la entidad recuerda que si no estás de acuerdo con algo o crees que se vulneran tus derechos como consumidor, puedes pedir la hoja de reclamaciones y están obligados a dártela. Para poder reclamar, es mejor que guardes el tique porque te servirá como prueba.