Un pinchazo en medio de la discoteca: la nueva técnica de sumisión química

Varias mujeres jóvenes han denunciado recientemente haber recibido pinchazos en discotecas. Según cuentan las víctimas, sienten una punción, normalmente en alguna de las extremidades, y luego se les comienzan a dormir distintas partes del cuerpo y sufren mareos.

Se trata de una nueva técnica de sumisión química que utilizan agresores sexuales, en mayor medida, y ladrones. Estos inoculan algún tipo de droga a la víctima para aprovecharse de ella.

Este método usado para modificar la conciencia de, habitualmente, chicas de menos de 30 años, ha hecho saltar las alarmas de los servicios de emergencia, ya que, como explican desde la cuenta de Instagram @equipoagora, normalmente se usan sustancias que desaparecen de la sangre de forma rápida y, por lo tanto, cuando se piden análisis muchas veces no se detectan, lo que dificulta la denuncia.

Las drogas que se utilizan suelen ser benzodiazepinas, un medicamento con efectos sedantes, hipnóticos y amnésicos; GHB, una sustancia que en exceso puede provocar pérdida de consciencia; y ketamina, un anestésico que produce una gran somnolencia.

¿Cómo debemos actuar?

Hasta el momento, la preocupación de las chicas más jóvenes era que les añadieran drogas a su bebida si la perdían de vista por un momento, pero ahora hay que sumarle la técnica de la inyección, que hace efecto mucho más rápido. En menos de 15 minutos la víctima puede comenzar a notar los efectos.

Si te encuentras en esta situación, debes avisar de inmediato a las personas de tu alrededor, para que actúen como testigos y puedan ayudarte, ya que es probable que en poco rato tú no seas capaz de llamar a los servicios de emergencia. Y, sobre todo, no dudes de si te lo has imaginado o ha sido real, siempre será mejor avisar.

Si eres testigo, asegúrate de llamar a la policía y a la ambulancia. Y si acompañas a la víctima a urgencias, deberás pedir que le hagan un análisis de sustancias de sumisión química, para que pueda haber un informe médico que respalde la denuncia.

Por otro lado, es importante que a la persona que ha recibido la punción se le haga un chequeo de las posibles enfermedades que se puedan contagiar por vía sanguínea, ya que es probable que la aguja del agresor ya se hubiera usado anteriormente. De este modo, también será necesario que en el hospital se le administre a la víctima el tratamiento preventivo contra el VIH.

Haz difusión

Al tratarse de un método nuevo, se le debe dar máxima difusión; explicarlo a todas aquellas personas que podamos, sean o no víctimas potenciales. Cuanto más personas estén al tanto de este método de sumisión química, más fácil será estar alerta y ponerle freno.

Y, por otro lado, aquellos que tengáis hijos, es de vital importancia hablarles abiertamente de la sexualidad y del consentimiento. Todos debemos trabajar para acabar con la cultura de la violación.

Sanfermines y discotecas

En los medios de comunicación se pueden encontrar varias noticias sobre "pinchazos a chicas" en las pasadas fiestas de Sanfermines y también en discotecas de varias zonas de España como, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona.

Las redes sociales ya han comenzado a hacerse eco de esta técnica para dar visibilidad a lo ocurrido.