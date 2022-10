Paga para adolescentes: ¿Sí o no?

Para algunos padres, el hecho de dar una paga a sus hijos adolescentes se usa como una especie de recompensa. Pero en realidad, es una maravillosa oportunidad para que aprendan habilidades importantes, como las finanzas y la capacidad de ahorro.

Beneficios de dar una paga a los hijos

Sí, en la etapa de la adolescencia, dar una paga económica a los hijos es una buena manera de transmitir muchos aprendizajes.

Les enseña a ser responsables

Uno de los principales puntos a favor es que les enseña a ser responsables en cuanto a las decisiones que toman.

Si desean gastar parte del dinero en algún capricho, podrán reflexionar sobre lo que deberán sacrificar a cambio.

También es una buena enseñanza el hecho de saber esperar para ahorrar hasta poder comprar lo que deseen. Así, podrán ir fomentando las virtudes de la paciencia y la fuerza de voluntad.

Aprenden de sus errores

Como cualquier habilidad o destreza en la vida, el hecho de saber manejar adecuadamente el dinero les llevará a cometer ciertos errores. Como padres, tenemos que ser conscientes de que ocurrirán para saber manejar la situación correctamente.

Un ejemplo: Pongamos el caso de que un chico se compra con su dinero algo que desea muchísimo. No obstante, finalmente aquello no resulta como esperaba y acaba arrepintiéndose de la compra.

La clave como padres será no estresarnos demasiado, ni regañar por aquella mala decisión. Al contrario, seamos conscientes de que están practicando con pequeñas cantidades de dinero y que de sus decisiones sacarán aprendizajes para la vida.

¿Cuánto dinero le doy a mi hijo?

Es difícil consensuar una cantidad que se adapte a todas las familias y presupuestos. Lo que sí es recomendable es que se pueda escalar; es decir, considerar la edad de cada hijo para poder otorgarle la paga, ya sea semanal o mensual.

Cómo hacer que los hijos gestionen bien el dinero

1. Permite que ellos vayan tomando sus decisiones en relación a en qué gastarán o no su dinero. Podremos dar consejos, pero será parte del aprendizaje el hecho de que vayan distinguiendo las decisiones buenas de aquellas no tan buenas.

2. No retirares totalmente la paga si no cumple con alguna tarea que tenía asignada. Un ejemplo claro puede ser el de las tareas del hogar: se puede reducir una parte de la paga si no ha cumplido con los deberes que tenía asignados, pero no es recomendable retirar todo el monto.

3. Permite que gane dinero extra cuando realize actividades o encargos adicionales en casa. Sobre todo cuando nuestro adolescente se encuentra en un periodo de ahorro para completar algo en particular.

4. Mantén la firmeza cuando se haya gastado todo su dinero. Si tu hijo se ha gastado todo lo que tenía y pide más, será importante haber hablado antes en qué situaciones se podrá realizar un préstamo. O incluso pactar de antemano que nunca se realizarán préstamos. Así, estaremos fomentando el aprendizaje relacionado con la organización y planificación de sus gastos.

En resumidas cuentas, dar una paga a los hijos adolescentes es una estrategia que, bien llevada y pactada con ellos, aporta ventajas, aprendizajes y beneficios para nuestros hijos.