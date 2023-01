El organizador de ropa interior de Amazon que te liberará los cajones

¿Eres de esas personas que viven obsesionadas con el orden o de esas a las que les cuesta un mundo mantener medianamente ordenada la habitación? Sea cual sea el perfil con el que te sientas identificada, nuestro último descubrimiento se va a convertir en un imprescindible para tu hogar.

Todas estaremos de acuerdo en que el cajón de la ropa íntima no es precisamente el más ordenado de casa. Seguro que has intentado arreglarlo un poco con los típicos separadores, pero se han acabado convirtiendo en incordios en lugar de ayudas. Además, su capacidad suele ser reducida y, si el cajón no es muy grande, desistimos de su uso, pues preferimos que esté todo hecho un lío si eso nos permite tenerlo todo guardado en el mismo sitio.

Organizador vertical de ropa interior | amazon.com

Estos intentos en vano de mantener algo adecentada la cómoda se han acabado. Será el organizador de Amazon más sencillo del mundo el que te salvará la vida y te convertirá en una auténtica gurú del orden. ¡Atenta a todas sus características!

Cuál es el mejor organizador para la ropa interior

La principal peculiaridad de este organizador es su colocación, pues al incluir una percha en la parte superior se puede colgar, así que tu ropa interior se puede almacenar junto a tus vaqueros o vestidos, por ejemplo.

Organizador con hasta diez huecos

Gracias a sus huecos, podrás guardar distintos pares de calcetines, braguitas e incluso sujetadores. Aunque solo veamos cinco huecos, la realidad es que este organizador permite guardar hasta diez pares al ser de doble cara, optimizando aún más el espacio de almacenamiento.

Pequeño y de tela transparente

Otra de sus ventajas es la tela con la que está confeccionada, concretamente es de tipo Oxford, duradera y resistente al agua, una que suele ser usada para crear las clásicas camisas de vestir. Además, es transparente, por lo que tan solo con una ojeada encontrarás fácilmente la pieza interior que quieres y se adaptará a una gran multitud de espacios gracias a sus reducidas dimensiones -mide 40 x 80 centímetros-.

Prendas más ventiladas

¿Aún no te hemos convencido? ¡Tenemos un último as bajo la manga! Para las que odian el olor a cerrado que coge la ropa, el colgador mantendrá debidamente ventiladas todas tus prendas, pero lo suficientemente protegidas para evitar que entren en contacto con las partículas del ambiente. Y, por último, darás un nuevo uso a los cajones vacíos.

Cómo organizar la ropa interior

Para repartir el espacio correctamente, lo primero de todo es saber qué tienes, qué te sobra y qué te falta. Con el paso del tiempo vamos acumulando prendas que dejan de ser útiles, bien porque ya no nos quedan bien o porque nuestro gusto ha cambiado.

Por eso te recomendamos que ordenes la ropa interior según la tipología y te deshagas de aquello que no uses. ¡Seguro que te quedas con la mitad! Puede ser un buen momento para pensar en las rebajas y en cómo vas a renovar tu armario.

A la hora de ordenar lo tienes fácil. En cada hueco transparente de tu organizador colgante guarda cada una de las prendas, pero hazlo de la forma que te sea más útil. Quizás prefieres agruparlas por colores, por tipo de braguita o incluso según le des más o menos uso. En definitiva, busca la practicidad y ahorra tiempo.