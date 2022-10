Cómo evitar que se marque la ropa interior: trucos más allá del tanga

No te sientes cómoda vistiendo tanga, pero detestas que las costuras de la ropa interior se marquen a través de tu ropa. Normal, las líneas visibles de las braguitas e, incluso, de algunos sujetadores pueden transformar un look elegante en ordinario. Mientras que, si conseguimos que estas costuras no se marquen, nuestra silueta luce más armónica y atractiva.

Para hacer invisibles estas costuras existen trucos de gran utilidad. Como, por ejemplo, utilizar ropa interior adecuada según el tipo de prenda que vistamos, prendas para tapar las braguitas o evitar algunas prendas prohibidas. Hacemos un repaso de las recomendaciones más importantes y útiles.

Escoge la talla adecuada

Si utilizas ropa interior muy ceñida al cuerpo los elásticos marcarán tu piel y, no solo se verán en tus prendas ceñidas, sino que, también, se evidenciará más la parte de la nalga que no cubra la ropa interior. En cambio, si escoges unas braguitas demasiado holgadas, se pueden formar arrugas y bultos que también se verán a través del vestido.

Tanga con ropa ceñida

Aunque no seas fan de los tangas, deberías considerarlos cuando lleves ropa especialmente ceñida al cuerpo, puesto que son la única manera de asegurarte de que las líneas no se visualizan en absoluto.

Si lo que te molesta son las tiras del tanga que se colocan entre las nalgas, puedes probar con un tanga brasileño. La tira de este tipo de prenda es un poco más ancha y suave que la de un tanga normal. Cubre un poco más las nalgas, pero deja aireadas gran parte de ellas. Esta es una buena opción a mitad de camino entre la braguita y el tanga.

Usa culotes

Este tipo de roba interior también es una buena alternativa si detestas los tangas. Este tipo de bragas son totalmente cubrientes y llegan hasta debajo de las nalgas. De todos modos, pruébalas con la ropa que te vayas a poner para asegurarte de que, efectivamente, no se distinguen por debajo del pantalón.

Usa piezas adicionales

Ponernos prendas entre la ropa interior y la ropa de calle puede ayudarnos a suavizar las costuras. En invierno, por ejemplo, un buen aliado son los pantis o leggins, puesto que contribuyen a mantener las piernas calientes y a diluir las marcas de las costuras. Otras piezas menos usadas, pero también útiles, son las fajas o las enaguas para las faldas.

Ropa interior sin costuras

Las braguitas sin costuras existen y están diseñadas, especialmente, para evitar que se marquen las líneas. Estos tipos de modelos, que están disponibles en distintas formas, tienen los bordes cortados con láser.

De esta forma, las costuras quedan muy delgadas e invisibles a la vista. La ropa interior sin costuras no se encuentra en tejidos de algodón, que son los mejores para la salud de la zona íntima. Contrariamente a esto, los de algodón suelen ser muy gruesos y visibles a través de la ropa.

Viste con prendas adecuadas

El tipo de prendas que elijas también es determinante para disimular la ropa interior. En este sentido, no es recomendable vestir con ropa muy ceñida al cuerpo o prendas translúcidas. Si utilizas telas más gruesas, con diferentes texturas, bolsillos traseros o estampados lograrás disimular mucho más estas antiestéticas costuras.