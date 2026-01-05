Por qué un cambio de look por impulso libera dopamina y endorfinas

A veces las cosas no salen como uno espera, o de repente todo empieza a ir mal y lo asociamos rápido a una mala racha. Cómo solución algunos piensan en cambiar de mentalidad con un "ya pasará", otros, prefieren cambiar de look de manera radical.

La mente lo es todo durante los procesos, ya que hace creer que con un cambio, puedes recuperar el control en medio del caos o cerrar una etapa que te ha hecho daño.

Mujer contenta con su corte de pelo | iStock

El aspecto físico de cada persona es su escaparate, muestra un reflejo de quién es en realidad y también de como se está sintiendo en ese momento. El pelo es esencial en los cambios, porque al cortarlo, peinarlo o teñirlo, notamos una sensación de autocontrol por pequeña que sea, además es una forma de expresar sin palabras "esto soy a partir de ahora y quiero que lo veas".

Cortarse el pelo ya no es solo un cambio físico que ayuda a sentirse o verse mejor que antes, sirve de refuerzo interno para cerrar una etapa y aceptar que algo ya ha terminado y que es el principio de algo mucho mejor, por eso se cortan lazos antiguos.

Sirve de recompensa al mal trago, porque mirarse al espejo por primera vez tras haber cambiando completamente de look, tiene su magia. Nos hace sentir bien, atractivos y sobre todo, permite que recuperemos la autoestima que estábamos perdiendo por una mala racha, justo cuando más lo necesitábamos. Y es que la explicación está en que cambiar de imagen activa nuestro cerebro, liberando dopamina y endorfinas, las hormonas que generan sensaciones de placer o felicidad.