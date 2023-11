¿Es normal sentir dolor durante la ovulación?

El ciclo menstrual es una experiencia única para cada persona, y a menudo viene acompañado de diversos síntomas y sensaciones. Entre estos, el dolor durante la ovulación es un tema que ha generado muchas preguntas y preocupaciones.

El equipo de NovaMás ha hablado sobre esta cuestión con la Dra. Gemma Valls, ginecóloga experta en Reproducción Asistida y Menopausia (@dra.gemmavalls), quien nos ha aclarado que sentir molestias durante la ovulación es algo normal, pero estas molestias deben ser limitadas en duración y gravedad. Si el dolor es extremadamente intenso, puede ser señal de algún problema subyacente: "Puede haber, en casos muy raros, alguna hemorragia al romperse el folículo, o al romperse algún vaso sanguíneo de la cápsula del ovario y producir una hemorragia".

¿Qué es el dolor de la ovulación y por qué ocurre?

El dolor de la ovulación se manifiesta como una molestia o dolor agudo en un lado del abdomen bajo, generalmente alrededor de la mitad del ciclo menstrual. Este dolor se asocia con la liberación de un óvulo inmaduro y sin fertilizar de uno de los ovarios.

Según explica el blog de la aplicación de salud menstrual Clue, el dolor de ovulación ocurre debido al rápido aumento de la hormona luteinizante (LH) en el cuerpo, que estimula la liberación del óvulo de un folículo en el ovario. Los músculos alrededor del ovario se tensan debido a este aumento repentino de LH, y es en este momento que se cree que se experimenta el dolor de ovulación.

Esta misma aplicación está llevando a cabo una investigación al respecto y por ahora ha detectado que aproximadamente 1 de cada 3 personas que usan Clue, reportan tener dolor durante la ovulación.

¿Cómo se siente el dolor de la ovulación?

El dolor de la ovulación puede manifestarse de diferentes maneras. Algunas personas solo sienten una punzada leve o un malestar ligero que dura poco, mientras que otras describen el dolor como severo y que interfiere con sus actividades diarias. La sensación de dolor puede variar de una persona a otra y de un ciclo a otro, pero como dice la Dra. Gemma Valls, no es normal que duela mucho, por lo que, si es tu caso, deberías consultarlo con tu ginecólogo o ginecóloga.

Tratamiento del dolor de ovulación

No existe un tratamiento oficialmente recomendado para el dolor de la ovulación. Sin embargo, igual que con los dolores menstruales, se puede buscar alivio aplicando calor, masajeando la zona o tomando medicamentos de venta libre para el dolor, como los antiinflamatorios no esteroides. Y si lo recomienda y receta un médico, se puede optar por el uso anticonceptivos hormonales orales, que no solo ayudarán a manejar el dolor de la ovulación, también el menstrual.

Clue recuerda que cabe recordar que el dolor de la ovulación no debe ser confundido con otros problemas médicos graves. Condiciones como la apendicitis, el embarazo ectópico o complicaciones con quistes ováricos pueden tener síntomas similares al dolor de la ovulación, pero suelen ser más intensos e inesperados, requiriendo atención médica inmediata.