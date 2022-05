'Una mujer de la edad de Clooney', el vídeo que reivindica la madurez femenina en televisión

"¿Por qué es tan difícil ver a mujeres mayores en publicidad?", se pregunta la artista, escritora y comunicadora Yolanda Domínguez en la descripción de su última publicación en YouTube.

El vídeo, titulado 'Una mujer de la edad de Clooney' pone de manifiesto la desigualdad que actualmente existe en televisión entre hombres y mujeres de más de 50 años. Y lo hace mostrando un casting ficticio de actrices que tienen la "edad de George Clooney", un actor que a sus más de 60 años es considerado uno de los hombres más atractivos del mundo y que goza de grandes oportunidades laborales, como ser la imagen de Nespresso.

Estas mujeres cuentan con sinceridad las experiencias discriminatorias que han vivido en su profesión por ser mujeres maduras. "Somos madres, abuelas… Pero de mujeres independientes, no", lamenta una de ellas.

Los signos de la edad, atractivos dependiendo el sexo

Uno de los principales reclamos de estas mujeres es que no se les permita lucir los signos de su madurez en la pequeña y gran pantalla y que, en cambio, a ellos se les alabe por esos mismos rasgos. "Los hombres se dejan su pelo blanco tranquilamente. ¿Por qué nosotras no? ¿Por qué no podemos estar atractivas con nuestro pelo blanco?", señala una de las protagonistas del vídeo.

Es más, si eres mujer y quieres un papel protagonista en un anuncio, serie o película, deberás camuflar cualquier signo de la edad e imperfección que te aleje del cánon de belleza femenina actual -que por mucho que se hable de diversidad, ante las cámaras se siguen cumpliendo unas medidas muy estrictas-. "Nunca eres suficientemente guapa, ni flaca, ni rubia", afirma con indignación otra de las mujeres.

¿Por qué un hombre con canas, arrugas y manchas en la piel puede ser un seductor en televisión y una mujer no?

Como dicen en el vídeo, ellas se sienten "divinamente" y "vivas, muy vivas", por lo que piden el sitio que merecen ante las cámaras y no aquel que se les ha asignado hasta el momento.

Hombres mayores, mujeres jóvenes

En la descripción del vídeo, Domínguez, explica que según un estudio de Geena Davis Institute on Gender Media, "solo 1 de cada 4 personajes de más de 50 años, en cine y TV, son mujeres". Una proporción que no hace más que confirmar lo que se defiende en este casting ficticio.

El texto también afirma que "en las escenas familiares y de pareja ellas siempre son más jóvenes que ellos". Es más, es poco habitual ver una película protagonizada por una mujer de más de 40 años.

Una de las participantes del vídeo es testimonio de este hecho, ya que ha llegado a hacer de madre de actores y actrices con quien se llevaba 10 o 15 años, por lo que realmente no podría ser su progenitora real.

Lo peor, es que los papeles destinados a las mujeres maduras se reducen a aquellos asociados a problemas de salud o características negativas. He aquí el enésimo motivo para luchar contra la desigualdad de género.

“Queremos ver más mujeres mayores en el cine.

Queremos ver más mujeres mayores en la publicidad.

Queremos ver más mujeres mayores en los medios.

Queremos relatos que reflejen la diversidad del mundo en que vivimos.

Queremos más mujeres de la edad de Clooney con Clooney”.

