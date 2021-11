Los muebles de IKEA que necesitas si eres bajita

La comodidad dentro de casa tiene un significado completamente diferente para cada persona. No obstante, si hay algo en lo que todos podemos coincidir, es que nuestro hogar debe ser la zona segura y el lugar donde poder relajarnos y desconectar del mundo exterior. Después de un día lleno de responsabilidades, no sería plato de buen gusto abrir la puerta y no sentirnos bien con todo lo que nos rodea, y aunque muchas veces parezca un capricho capitalista, los muebles y todos nuestros bienes son lo que hacen que el apartamento sea acogedor.

Cuando compramos un piso de obra nueva o empezamos a vivir de alquiler, en su mayoría la cocina y el cuarto de baño vienen equipados con todo lo necesario para poder empezar a residir con lo más básico. Sin embargo, el mobiliario se instala a una altura estándar que a la larga se puede convertir en un verdadero problema si somos bajitas de estatura. Esto, precisamente, puede provocar que nuestra estancia se vuelva una auténtica pesadilla; hay muchos lugares a los que no llegamos, complicando así nuestro día a día.

Afortunadamente para cada problema existe una solución. Podemos ser ingeniosos, sacar nuestro lado más creativo y buscar complementos que nos faciliten un poco más el día a día. Es posible adaptar los espacios de casa a nuestras necesidades sin gastar mucho dinero, y en IKEA encontramos una serie de muebles y productos que nos pueden ayudar mucho.

Taburete BEKVÄM | Ikea

Taburete con escalones

Uno de los principales problemas que descubrimos cuando somos bajitas, es que muchos de los estantes de la cocina quedan fuera de nuestro alcance. Muchas veces recurrimos a coger una silla o bien a pedir que nos alcancen algún útil cuando vivimos en compañía. El taburete BEKVÄM de IKEA es una de las mejores soluciones; se trata de una banqueta con escalón que, además de servir de asiento, resulta ideal para llegar a la parte superior de los armarios.

Carrito RÅSHULT | Ikea

Carrito de almacenaje

Los muebles de la cocina son el principal problema de las personas bajitas. A la hora de elaborar las comidas necesitamos coger diferentes utensilios, por lo que prácticamente todos los días debemos bajar de los armarios los alimentos, las sartenes, los platos y cualquier otra herramienta que nos ayude en el proceso. Sin embargo, podemos guardar lo que más utilizamos en un carrito de almacenaje como esta idea que ofrece IKEA. A través de la tienda descubrimos varias opciones, pero el modelo de RÅSHULT cuenta con ruedas, lo cual hace muy fácil moverlo de sitio.

Burro de ropa RIGGA | Ikea

Burro para la ropa

La organización es clave para no tardar mucho tiempo en encontrar las cosas que más utilizamos en el día a día. Si somos bajitas y buscamos una forma de almacenar y guardar abrigos, jerséis o prendas que no alcanzamos dentro del armario, los burros de ropa son una opción a tener muy en cuenta. El burro de ropa RIGGA de IKEA es perfecto; se puede fijar en seis posiciones diferentes y lo podemos regular según lo que necesitemos.

Zapatero MACKAPÄR | Ikea

Banco zapatero

Es un gesto muy común en países asiáticos y una costumbre que se ha empezado a occidentalizar durante la pandemia provocada por la covid-19: quitarse los zapatos antes de entrar en casa. No obstante, muchos de los zapateros cuentan con puertas abatibles y son tan estrechos que perfectamente podrían funcionar como un mueble recibidor. Entonces, ¿dónde nos quitamos las zapatillas de la calle? El zapatero MACKAPÄR de IKEA se puede usar como banco, para guardar 12 pares de zapatos y para tener el vestíbulo mucho más ordenado y a nuestro alcance.

Estantería RÅGRUND | Ikea

Estantería esquinera para el baño

Para acabar la lista, un almacenamiento cómodo es la clave para personas bajitas. No hay nada como alcanzar las cosas que buscamos sin andarnos con muchos rodeos, y en IKEA encontramos un mueble que además de aprovechar el espacio del cuarto de baño, nos será muy útil a la hora de guardar toallas, neceseres y otros productos de la vida cotidiana. RÅGRUND es una estantería esquinera resistente, y puede sernos de gran ayuda si no alcanzamos los estantes altos o bien necesitamos más espacio de almacenaje.

