¿Tu mueble del fregadero siempre es un caos? Cinco pasos para convertirlo en un espacio útil y ordenado

Si hay un rincón de la casa que suele convertirse en un auténtico caos, ese es el mueble bajo el fregadero. Botes medio vacíos, productos olvidados y falta de organización hacen que encontrar algo ahí dentro sea casi misión imposible.

Pero la buena noticia es que no necesitas una reforma para poner orden. Con cinco pasos muy simples puedes transformar por completo este espacio y hacerlo mucho más práctico.

El primer paso es tan básico como necesario: vaciarlo todo. Solo así podrás ver realmente qué tienes. Es el momento de seleccionar y ser sincero contigo mismo. Si un producto lleva meses sin usarse o apenas queda un resto, lo mejor es despedirse de él.

Una vez despejado, toca limpiar a fondo. Este punto es clave, ya que es una zona propensa a humedad y fugas. Colocar una alfombrilla protectora puede marcar la diferencia y alargar la vida del mueble.

Limpiar con guantes | Unsplash

El siguiente truco está en aprovechar el espacio en vertical. Muchas veces se comete el error de dejar todo en el suelo del armario, desaprovechando la altura. Añadir pequeñas estanterías o cajoneras, especialmente adaptadas para sortear las tuberías, multiplica el espacio de forma inmediata.

Otro gesto muy sencillo pero efectivo es utilizar cajas transparentes. Ver lo que tienes evita compras innecesarias y facilita mantener el orden en el día a día. Y por último, un detalle que suele pasar desapercibido: las puertas. Colocar ganchos o pequeños soportes en su interior permite colgar bayetas o guantes, evitando malos olores y liberando espacio dentro del mueble.

Orden en la cocina | iStock

Con estos pequeños cambios, ese rincón olvidado puede convertirse en uno de los espacios más organizados de tu cocina. Porque a veces, el secreto no está en tener más espacio... sino en saber aprovecharlo mejor.