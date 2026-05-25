Fármacos para adelgazar y el temido efecto rebote: por qué el cuerpo recupera peso tan rápido al dejarlos

En los últimos años, medicamentos como la semaglutida o la tirzepatida se han convertido en protagonistas indiscutibles para adelgazar. Imitan una hormona natural que regula el apetito, el azúcar en sangre y la digestión, lo que permite a muchas personas alcanzar reducciones de peso significativas. La Organización Mundial de la Salud incluso publicó en 2025 su primera guía oficial sobre su uso.

Sin embargo, detrás del entusiasmo generalizado, existe una realidad de la que no se habla tanto: ¿qué ocurre en el organismo cuando se interrumpe el tratamiento? Así lo cuenta el Hospital Clínic de Barcelona.

Estantería de una farmacia con medicamentos | Freepik

El peso regresa

La evidencia científica actual lo tiene muy claro: el peso perdido tiende a recuperarse con bastante rapidez una vez que se retira la medicación. De acuerdo con una reciente investigación de la Universidad de Cambridge, los pacientes recuperan, de media, un 60% de los kilos perdidos durante el primer año sin el fármaco.

A largo plazo, los estudios demuestran que esta ganancia suele estabilizarse en torno al 75% del peso inicial que se había logrado bajar, lo que significa que el organismo solo consigue mantener por sí mismo un 25% de la pérdida original. En cuanto al ritmo de este proceso, un metaanálisis difundido por la prestigiosa revista The BMJ estima que la ganancia media se sitúa en unos 0,4 kilos al mes tras suspender las inyecciones.

Una báscula marcando el peso de una persona | Pexels

¿Por qué el organismo tiende a rebotar?

Esta rápida recuperación responde a una compleja combinación de factores biológicos y de conducta. Al retirar el medicamento, el potente efecto supresor del apetito desaparece de golpe y la sensación de hambre vuelve a su estado original; un fenómeno que los expertos del Clínic comparan con "quitar el pie del freno".

Por otro lado, los científicos barajan la hipótesis de que mantener niveles artificialmente altos de la hormona GLP-1 de forma prolongada podría hacer que el cuerpo disminuya su producción natural o pierda sensibilidad a sus efectos. Además, existe un factor de comportamiento clave: si durante el tiempo que duró el tratamiento no se modificó de raíz la relación con la comida ni se consolidaron hábitos saludables, la recaída está prácticamente asegurada.

El doctor Josep Vidal, director del Instituto de Enfermedades Digestivas y Metabólicas del hospital barcelonés, lo explica así: "Los datos demuestran que, lamentablemente, todavía no sabemos curar la obesidad. Hoy la entendemos como una condición crónica que necesita un tratamiento mantenido en el tiempo".

Persona con obesidad | Freepik

El papel de los hábitos

Existe la falsa creencia de que si una persona se esfuerza en comer bien y hacer ejercicio mientras se medica, podrá mantener el peso ideal al dejarlo. La realidad médica, sin embargo, es un poco más profunda. El cambio de estilo de vida por sí solo siempre ha mostrado resultados modestos a largo plazo a la hora de combatir la obesidad severa debido a los propios mecanismos de supervivencia del cuerpo.

Esto no significa que la dieta y el deporte no importen; todo lo contrario. Los datos demuestran que las personas que realizan una intervención intensiva en sus hábitos diarios recuperan el peso de manera muchísimo más lenta y controlada. La lección clave es que el ejercicio y la buena alimentación deben ser los compañeros inseparables del fármaco, nunca su sustituto.

Mujer preparando una ensalada en la cocina | Magnific

¿Dependencia de por vida?

Esto no implica necesariamente que haya que pincharse de por vida, pero sí que los tratamientos médicos deben ser mucho más prolongados de lo que la gente imagina en un principio. En las consultas ya se manejan diferentes estrategias personalizadas, que van desde un mantenimiento continuado hasta la reducción muy progresiva de las dosis para sostener los logros conseguidos, pasando por retiradas puntuales respaldadas por un apoyo nutricional y psicológico muy estricto.

Lo que la medicina actual deja claro es que la obesidad debe abordarse con el mismo respeto y cronicidad que la hipertensión o la diabetes: no es una cuestión de falta de voluntad, sino de pura biología. Y como tal, merece soluciones sostenidas en el tiempo y completamente libres de prejuicios.