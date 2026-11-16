El motivo médico por el que jamás debes tocarte un grano en la nariz

¿Sabías que tocarte un grano de la nariz podría llegar a causarte meningitis, trombosis, sepsis o incluso ceguera? Así lo explica David Callejo, médico y divulgador científico que cuenta con casi un millón y medio de seguidores en Instagram.

El experto ha publicado un vídeo en el que asegura que la nariz es "la zona más peligrosa de la cara" porque tiene "una trampa anatómica" si justo te sale un grano ahí. El motivo es que "las venas de esta zona de la cara se comunican con una estructura de dentro de tu cabeza que se llama seno cavernoso y es una estructura venosa que está conectada directamente con tu cerebro".

"Además, las venas de esta zona no tienen válvulas, así que toquetear un grano puede hacer que las bacterias viajen por ellas hasta llegar a tu cerebro", añade. De ahí viene el riesgo de sufrir las complicaciones graves que enumeramos al inicio. Por lo tanto, no es nada recomendable apretar un grano en este punto del rostro. Y, en realidad, en ninguno.

Más motivos para no tocarte los granos

Explotar un grano es algo muy tentador, pero lo cierto es que es lo peor que podemos hacer. Como explica en el mismo vídeo el Dr. Callejo, al apretarlo con los dedos vamos a producir inflamación, lo que derivará en un "peor resultado estético".

Como es difícil tener las manos completamente limpias, también es probable que al tocar un grano terminemos infectándolo y provocando que salgan más brotes; además, si llegas a causar una herida, aumentas el riesgo de quedarte con cicatrices.

Cómo tratar un grano según un experto

Cuando te aparezca un grano de esos molestos que eres incapaz de obviar, conviene seguir las pautas del especialista. Primero, olvídate de usar remedios caseros como la pasta de dientes o el limón. El paso básico es lavar la zona y mantenerla limpia; para ello, puedes tapar el grano con un parche hidrocoloide que, además, ayudará a secarlo.

Lavarse la cara | Pexels

El doctor señala también que, "en la fase aguda, las cremas con retinoides o peróxido de benzoilo son muy útiles. El acné es una patología inflamatoria crónica que causa muchos problemas y complejos. Y lo mejor es que tenemos tratamiento tópico, tratamiento oral y tecnología para cada tipo de acné y sus cicatrices", concluye.

Así que ya lo sabes. Ten estos tips a mano para la próxima vez que tengas que enfrentarte a un grano. Tu salud y tu imagen te lo agradecerán.