Día Mundial sin Alcohol: todos los cambios que notarás en el cuerpo si reduces su ingesta a cero

Cada 15 de noviembre se celebra el Día Mundial sin Alcohol, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concienciar sobre los efectos de esta sustancia en el organismo. Aunque su consumo está muy normalizado en nuestro entorno social, reducir su ingesta a cero —o limitarla al máximo— provoca una reacción en cadena casi inmediata en prácticamente todos los sistemas del cuerpo.

Desde el descanso nocturno hasta el aspecto del rostro o la energía diaria, repasamos los principales cambios físicos y mentales que notarás si decides dejar el alcohol.

1. Dormirás mucho mejor

Existe la falsa creencia de que una copa ayuda a dormir mejor porque provoca somnolencia rápida. Sin embargo, el alcohol fragmenta la arquitectura del sueño y bloquea la fase REM, que es la realmente reparadora. Al eliminarlo, los primeros días puedes tardar un poco más en quedarte dormido, pero en menos de una semana notarás un descanso mucho más profundo y te despertarás sin esa sensación de pesadez mental.

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2. Tu piel estará más hidratada y luminosa

El alcohol es un potente diurético que deshidrata las células y favorece la inflamación de los tejidos. Esto se traduce en un rostro apagado, ojeras más marcadas, rojeces y una pérdida visible de elasticidad. A partir de la segunda semana sin probarlo, el organismo recupera sus niveles óptimos de hidratación y la piel vuelve a verse más jugosa, uniforme y con menos imperfecciones.

3. Notarás digestiones más ligeras y menos hinchazón

Además de irritar la mucosa del estómago y favorecer el reflujo, las bebidas alcohólicas alteran el equilibrio de la microbiota intestinal. Al dejarlas de lado, desaparece esa inflamación abdominal tan habitual tras el fin de semana, disminuyen los gases y el tránsito intestinal vuelve a regularse de forma natural.

4. Te resultará más fácil perder o mantener el peso

El alcohol aporta las llamadas calorías vacías: tiene un alto valor energético (unos 7 kilocalorías por gramo, casi tanto como la grasa), pero cero nutrientes. Pero su impacto va más allá: mientras el hígado está ocupado metabolizando el etanol, frena la quema de grasas y favorece su acumulación, especialmente en la zona abdominal. Eliminarlo supone reducir cientos de calorías semanales sin cambiar el resto de la dieta.

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5. Tu hígado empezará a regenerarse

Es uno de los órganos que más agradece este cambio. Cuando dejamos de ingerir alcohol, el hígado deja de trabajar bajo presión para filtrar toxinas y puede centrarse en sus funciones metabólicas habituales. Si no existe un daño crónico previo, en apenas un mes se reduce de forma significativa la acumulación de grasa hepática y mejoran los valores en las analíticas.

6. Tendrás más energía y mayor claridad mental

Sin los picos de azúcar ni la deshidratación asociados al alcohol, los niveles de glucosa se mantienen mucho más estables a lo largo del día. Esto se traduce en menos fatiga a media tarde, mayor capacidad de concentración y un estado de ánimo más equilibrado, ya que el alcohol también actúa como un depresor del sistema nervioso central.