El truco viral de maquillaje que transforma un grano imposible de tapar en un falso lunar natural

Todos hemos pasado por esto: aparece un grano enorme justo antes de un evento, una cena o un día importante. Y no cualquier granito, sino ese con relieve y cabeza blanca imposible de disimular con maquillaje.

Precisamente sobre este problema habla la creadora de contenido África Dalia en uno de sus vídeos virales, donde comparte el truco definitivo para transformar una espinilla visible en algo mucho más favorecedor: un falso lunar.

Así pues, en este artículo te contamos todo lo que necesitas y los pasos a seguir para transformar tu pequeña imperfección en un bonito lunar. ¡Vamos a ello!

Mujer mirándose el rostro | Magnific

El truco viral

Según explica la influencer, hay granos que simplemente no pueden cubrirse del todo, por mucho corrector o base que utilices. En lugar de intentar ocultarlo desesperadamente, o explotarlo, algo que reconoce haber hecho antes sin buenos resultados, propone convertirlo estratégicamente en un beauty mark.

El resultado no solo disimula el granito, sino que además aporta un efecto muy natural y hasta favorecedor, siguiendo la tendencia de los lunares fake inspirados en los años noventa y dos mil.

Mujer con un grano | iStock

Cómo transformar un grano en un falso lunar

El proceso es sorprendentemente sencillo y requiere productos que prácticamente cualquiera tiene en casa. África Dalia recomienda usar un lápiz de cejas, eyeliner marrón o incluso negro. La idea es dibujar suavemente sobre el granito hasta convertirlo visualmente en un lunar.

Después, cuando el producto empieza a secarse, lo difumina ligeramente con el dedo para que el acabado quede más natural y menos marcado. Incluso comenta que a veces utiliza este mismo truco sobre manchas o pequeñas imperfecciones para integrarlas mejor en la piel.

El detalle clave para que quede natural

La clave está en no intentar que el lunar quede perfecto. Los lunares naturales suelen tener formas irregulares y tonos distintos, por eso el acabado funciona mejor cuando no se ve demasiado definido. Además, la creadora aconseja añadir pequeños beauty marks en otras zonas del rostro para que el resultado se vea todavía más creíble y equilibrado.

Una vez terminado, sella ligeramente con polvos o spray fijador para evitar que el maquillaje se mueva durante el día.

Mujer mirándose el rostro | Magnific

El poder de los beauty marks

Lo curioso de este hack viral es que no solo disimula el grano, sino también parte del relieve visual. Al convertirlo en un elemento intencionado del maquillaje, deja de percibirse como una imperfección. El resultado es mucho más natural que intentar cubrirlo con capas y capas de corrector.

Además, los falsos lunares llevan varias temporadas siendo tendencia en maquillaje gracias a su efecto desenfadado y sofisticado a la vez. Celebridades, modelos e influencers los utilizan para aportar personalidad al rostro y conseguir ese acabado effortless que triunfa en redes.

Mujer con pecas y lunares | Magnific

Un truco sencillo que sí funciona

En tiempos donde los hacks de belleza virales aparecen constantemente, este destaca precisamente por su sencillez. No requiere productos específicos, técnicas complicadas ni filtros. Solo cambiar la forma de mirar una imperfección y convertirla en parte del look.

Y sí, como dice África Dalia, nadie tiene por qué enterarse de que debajo de ese lunar se escondía un grano imposible de tapar.