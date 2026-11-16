Joana Sanz rompe su silencio y explota contra Dani Alves tras su separación: "Mejor tarde que nunca"

El pasado viernes salía a la luz que después de 11 años juntos y una hija en común, Joana Sanz y Dani Alves han puesto punto y final a su matrimonio y ya habrían iniciado los trámites del divorcio. Una inesperada noticia -ya que la modelo permaneció incondicionalmente al lado del futbolista tras su entrada en prisión por un presunto delito de agresión sexual a finales de 2022- que la canaria confirmaba al periodista Javier de Hoyos, revelando que la reconversión religiosa del brasileño durante los 14 meses que pasó en la cárcel, y su faceta de predicador evangélico les habría alejado y habrían precipitado su decisión se separarse.

Y ha sido ahora, tras un acto religioso de Alves en Guatemala, en el que pronunció un discurso asegurando que Jesús fue el único que "permaneció" y le "sostuvo" cuando "hubo amigos que se fueron, personas en las que confié que me dieron la espalda cuando más lo necesitaba, cuando otros me abandonaron o dudaron de mí. Cuando me sentí solo descubrí que nunca estuve solo", Joana ha estallado como nunca contra su exmarido con un demoledor mensaje en redes sociales.

Stories de Joana Sanz respondiendo a su ex marido | Instagram

"Menudo descaro el tuyo de decir públicamente que solo se quedó Jesús" ha comenzado. "Me quedé con mi dolor reprimido porque consideré que tú estabas en peor situación y no era capaz de negarte ese aliento de calma que te daba el coger tus llamadas. Te visité a pesar de caerme encima el mundo entero y tener que lidiar con el foco mediático de titulares que no me correspondían" ha añadido haciendo referencia al paso por prisión del exfutbolista, lamentando que "te acompañé en Navidad pudiendo pasarla con mi familia".

Y no solo eso, ya que como ha hecho público, su apoyo no se quedó ahí: "Gasté MI DINERO en pagar tus cuentas y tus deudas". "Todo esto después de que me hicieras mierda y encima me dijeras que me buscara la vida sola" ha desvelado, asegurando dolida, decepcionada y sobre todo indignada que "tú me echaste y yo me quité para ponerte a ti cuando era la última persona del planeta que deberías de haber recibido apoyo o bondad".

"Todos a los que mantenías te dieron la espalda, a mí que ni un vuelo me tuviste que sacar para visitarte jamás en la vida, me pagas con mal agradecimiento de manera pública" ha sentenciado. "Tardé en darme cuenta pero mejor tarde que nunca" ha estallado, dejando claro que no se arrepiente en absoluto de su separación viendo cómo ha reaccionado Alves públicamente a su separación.