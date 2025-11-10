Mireia Belmonte cumple 35 años: su lado más personal más allá de la natación

Mireia Belmonte es una de las deportistas más importantes de la historia de España. Campeona olímpica y ganadora de decenas de medallas en competiciones de todo el mundo, ha demostrado una enorme fuerza y dedicación desde que empezó a nadar siendo niña.

Su esfuerzo, su constancia y su forma de afrontar los retos la han convertido en un ejemplo para muchos jóvenes deportistas. En los últimos años, Mireia ha mostrado un lado más personal, lejos de las competiciones y los entrenamientos.

Ha hablado sobre la importancia de cuidar la mente, de disfrutar del día a día y de aprender a vivir sin la presión del cronómetro. Hoy, en el día de su cumpleaños, repasamos cómo es la vida actual de una de las grandes estrellas del deporte español, tanto dentro como fuera del agua.

Mireia Belmonte | Gtres

Sus inicios en la natación

Mireia Belmonte nació en Badalona en 1990, descendiente de padres andaluces. Desde muy pequeña tuvo que enfrentarse a su diagnóstico de escoliosis: tenía solo cuatro años y los médicos le recomendaron nadar para fortalecer la espalda.

Lo que empezó como una terapia acabó convirtiéndose en una pasión. Pese a tener asma y ser alérgica al cloro, Mireia no se rindió y aprendió a convivir con esas dificultades dentro del agua.

Sus primeros largos los dio en el Club Natació Badalona, donde pronto empezó a destacar. Su energía, su disciplina y su carácter competitivo llamaron la atención de sus entrenadores, que vieron en ella un talento especial.

Mireia Belmonte en 2015 | Gtres

Con el tiempo, su fuerza y determinación le valieron el apodo de la leona de Badalona, un nombre que la acompañaría durante toda su carrera.

A los 12 años, Mireia ya demostraba que tenía algo diferente. En el Campeonato de España logró seis medallas de oro, una hazaña que no pasó desapercibida y le permitió conseguir una beca de la Federación Catalana de Natación.

Aquello fue el impulso definitivo para dar un paso más en su carrera y empezar a entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, donde trabajó bajo la dirección de Jordi Murió.

Mireia Belmonte en 2015 | Gtres

Su progreso fue imparable. En 2006, cuando apenas tenía 16 años, se proclamó campeona del mundo júnior en los 400 metros libres y 400 estilos, y también se llevó el oro en el Europeo júnior en los 200 libres y 400 estilos.

Fue entonces cuando dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad: la natación española tenía una nueva estrella que empezaba a brillar con fuerza.

Su historia de amor

Desde mediados de 2019, Mireia Belmonte empezó a compartir pistas de que había iniciado una relación sentimental con Ángel Capel, cantante almeriense conocido por su participación en Operación Triunfo 2009.

En junio de ese año, ambos publicaron la misma fotografía en sus redes sociales, ella con su perro London en brazos, y acompañada de un mensaje que dejó pocas dudas: "La felicidad frecuentemente se cuela por una puerta que no sabías que estaba abierta".

Ángel, por su parte, publicó la misma fotografía pero con un pie de foto distinto, con un mensaje más directo y personal: "A ti, por ser incondicionalmente el camino a unos nuevos pasos".

Sin embargo, en los últimos meses la pareja ha ido desapareciendo prácticamente de sus perfiles públicos juntos, lo que ha generado especulaciones sobre una posible ruptura.

Según lo que se conoce públicamente, no aparecen juntos en ninguna publicación desde 2021, pero no se han dejado de seguir por redes sociales. Además, ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial sobre una posible ruptura.

Su perro, London

Mireia Belmonte comparte su vida con London, un perro que se ha convertido en su compañero inseparable. El animal aparece en muchas de las fotos que la nadadora publica en sus redes sociales, acompañándola tanto en sus momentos de descanso como en sus escapadas.

London es parte esencial de su día a día, que le da cariño y calma constante, algo que Mireia ha destacado en más de una ocasión.

London también ha tenido su pequeño papel en la vida pública de Mireia. En algunas fotos antiguas aparecía junto a ella y al cantante Ángel Capel, reflejando la importancia que el perro tiene en su entorno más personal.

Grandes amistades

Además de su perro, Mireia Belmonte cuenta con muchas amistades que ha forjado más allá de la piscina. La nadadora comparte con frecuencia momentos de ocio, viajes y celebraciones en sus redes sociales, mostrando que disfruta al máximo de la compañía de quienes la rodean.

En Instagram es fácil ver a Mireia compartiendo risas, abrazos y planes con su grupo de amigas, reflejando una faceta cercana y alegre.

Estos vínculos personales parecen ser una fuente importante de apoyo y felicidad para ella, demostrando que, más allá del deporte, sabe rodearse de buena gente que la acompaña en su día a día.