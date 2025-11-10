Una experta en tarot lo tiene claro: el día 11 del 11 debes pedirle al universo todo lo que deseas

Cuando ves el número 11:11 repetido (en el reloj, en una matrícula o incluso en un ticket) no es casualidad. Es una especie de llamada del universo que dice: "oye, estás más conectada/o de lo que crees. Presta atención a lo que estás pensando, porque eso está tomando forma".

Este número siempre se ha relacionado con la intuición, la claridad y la conexión espiritual, y al repetirse, su fuerza se multiplica. Por eso, el 11:11 es un recordatorio para alinearte con lo que realmente deseas, no con lo que temes o dudas.

Para las personas nacidas en el mes de noviembre también tiene mucha relevancia, notaréis como vuestro lado más sensitivo y espiritual se eleva por unos días, algunas personas sienten estos eventos como consecuencias de pequeñas casualidades, pero os aseguro que va más allá.

En este reel te explico mejor cómo funcionan los números espejo y su significado.

Cómo canalizar tu energía el día 11 del 11 para pedir deseos al universo

El portal 11:11 no va de pedir deseos al azar. Va de ponerle intención. De tomarte unos minutos para conectar contigo y poner claridad en lo que de verdad quieres atraer a tu vida. Te propongo algo muy simple, que puedes hacer el mismo 11 o cuando sientas la energía más fuerte:

Busca unos minutos de silencio. Respira hondo y deja que el cuerpo se relaje.

Piensa en lo que de verdad necesitas ahora. No desde la carencia, sino desde la confianza.

Escríbelo en positivo y en presente. Ejemplo: "estoy en paz con mi vida", "estoy atrayendo el trabajo perfecto para mí", "estoy rodeada de amor y equilibrio".

Siente que ya está pasando. No lo imagines lejano, sino real, aquí y ahora.

, aquí y ahora. Agradece. Agradecer es lo que cierra el ciclo y envía la señal al universo de que confías.

Si quieres, puedes acompañarlo encendiendo una vela blanca o dorada, o sosteniendo un cristal (como el cuarzo transparente o el citrino). Pero lo más importante es tu intención, ya que sin ella, es prácticamente imposible que estos ejercicios de psicomagia tengan resultados.

Unas manos alzadas para atraer la energía del sol | iStock

¿Por qué el 11 del 11 es una con un gran potencial energético?

El 11:11 es como una alarma astral para recordarte que tu mente tiene poder. No se trata de magia ni de esperar que todo caiga del cielo, sino de alinearte con lo que deseas y dar pasos conscientes hacia ello.

Si últimamente has sentido cansancio, incertidumbre o dudas, esta fecha te invita a confiar otra vez. A creer que no todo está perdido, que todavía hay mucho por manifestar y que el universo puede sorprenderte si te abres.

Te animo a que lo digas en voz alta, o escríbelo si lo prefieres: "estoy lista, abro mi energía para recibir todo lo bueno que la vida tiene para mí". Y deja que el resto fluya. El portal no está fuera: está dentro de ti, en esa parte que se atreve a imaginar algo mejor y a creer que es posible.