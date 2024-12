Microcemento, el material favorito de María Pombo, Marta Riumbau y otras influencers para sus casas

El microcemento es un material compuesto por cemento, resinas, pigmentos y aditivos y ya se ha ganado un lugar destacado en el mundo de la decoración. Gracias a su estética moderna y su gran versatilidad, es un material con una gran capacidad para crear superficies continuas, sin juntas ni interrupciones. El material rey para quienes buscan un estilo minimalista y funcional en sus hogares.

Este revestimiento decorativo que no solo es práctico y resistente, sino que también aporta un aire sofisticado que ha conquistado a muchas de nuestras celebridades. El microcemento se ha convertido en un elemento clave para combinar diseño contemporáneo y funcionalidad: desde suelos hasta paredes, baños o cocinas, es fácil entender por qué este material es una de las tendencias favoritas de estos últimos años en el diseño de interiores.

Estas son algunas de las y los influencers que se han sumado a la moda de las casas de microcemento y cómo lo han integrado en sus hogares.

"Casavaca" de María Pombo

Cuando María Pombo compartió con sus seguidores los detalles de su nuevo hogar en el norte, no podía faltar el revestimiento de moda: el microcemento. El revestimiento estrella que ha conquistado tanto baños como cocinas y otros rincones de la casa. Su marido, Pablo Castellano, lo confirmó diciendo: "Hicimos la cocina toda de obra para vestirla con microcemento".

El baño es, sin duda, la zona más original. Aquí, el microcemento se convierte en el protagonista absoluto, cubriendo incluso las mamparas, una elección innovadora y poco convencional que le da un toque original y, en palabras de la propia María "más privacidad". El estilo moderno del microcemento contrasta con los muebles o las paredes revestidas de azulejos, que le dan un aire más clásico a la estancia. Para que luego digan, ¿quién dijo que no se puede tener lo mejor de los dos mundos?

Marta Riumbau

Que Marta Rimbau es una apasionada del interiorismo y la decoración no es ningún secreto, y tampoco lo es su preferencia por el microcemento como clave en sus reformas. Este versátil material no solo está presente en la habitación de su hija, donde el suelo y las paredes revisten este acabado moderno, sino que ahora también ha encontrado su lugar en el exterior de su hogar, específicamente en su jardín.

La influencer compartió el proceso de transformación de su jardín, cuyo objetivo era "crear un espacio acogedor". Justo al lado de la piscina, Marta optó por una zona de chill out hecha completamente de microcemento, una elección que no solo aporta un toque minimalista y moderno, sino que también asegura funcionalidad y resistencia frente a las inclemencias del clima. Y, aunque todavía faltaría decorarlo, como ella misma escribió en la publicación, "los cojines ya lo dejo para el año que viene".

Cesc Escolà

Otro ejemplo de cómo el microcemento se ha convertido en un imprescindible en las reformas más modernas lo encontramos en el hogar del influencer y profesor de fitness Cesc Escolà.

Cesc, junto a su pareja Marta Verona, decidió someter su espectacular ático a una reforma integral que ha dejado a sus seguidores maravillados. Desde que dieron a conocer su hogar, con una privilegiada ubicación y vistas directas a la Sagrada Familia, no han dejado de compartir detalles del proceso de transformación.

El microcemento ha sido uno de los grandes protagonistas de este cambio. Este revestimiento, conocido por su estética minimalista y versátil, está presente tanto en el interior como en el exterior de su casa. Lo encontramos en las habitaciones, la cocina y los baños, donde aporta continuidad visual y un acabado moderno y pulido.

No obstante, el espacio que más destaca es, sin duda, la impresionante terraza. Este rincón no solo es un mirador único hacia la ciudad, sino también un espacio diseñado para relajarse y disfrutar, donde el microcemento se integra perfectamente con el paisaje urbano y el diseño moderno del hogar. ¡Quién fuera Kiwi para disfrutar de esas vistas!

Sara Baceiredo

Sara Baceiredo, la influencer vasca que ha conquistado a millones con su marca de accesorios Its Lava, no solo tiene buen ojo para el diseño de moda, sino también para el interiorismo. Su hogar es una muestra clara de su pasión por la estética minimalista, donde el microcemento se convierte en el protagonista absoluto. ¡Ya os advertíamos que esto del microcemento no es amor, es obsesión!

El estilo de Sara mezcla una base neutra y minimalista con accesorios y detalles coloridos que le dan vida a los espacios, logrando un equilibrio entre la funcionalidad y el diseño. No cabe duda de que, para Sara, el microcemento es más que un revestimiento: es una declaración de estilo que demuestra que el minimalismo no está reñido con la personalidad.