El método Sudoku para hacer la maleta: 9 prendas, muchas combinaciones y menos equipaje

Preparar el equipaje antes de irse de viaje suele convertirse en un dolor de cabeza. Queremos llevar opciones suficientes para cualquier plan, pero la realidad es que casi siempre terminamos cargando con prendas que ni siquiera salen de la maleta.

Para evitar el clásico por si acaso, una nueva técnica se ha hecho viral en TikTok. Se llama el método Sudoku y promete algo que parece casi un milagro: conseguir decenas de combinaciones distintas utilizando únicamente nueve prendas básicas.

Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles sobre esta nueva tendencia, para que logres notar un antes y un después a la hora de hacerte la maleta. De esta manera, seguro que disfrutarás un poco más del viaje de verano que te está esperando.

La fórmula de la cuadrícula

A pesar de su nombre, esta técnica no requiere saber de matemáticas ni ser un experto en rompecabezas. La idea consiste en seleccionar nueve prendas clave y colocarlas sobre la cama formando una cuadrícula de tres por tres.

El secreto está en distribuir las piezas mezclando categorías: tres partes de arriba, tres partes de abajo y tres prendas de abrigo o capas ligeras, como una sobrecamisa, un cárdigan y una chaqueta fina.

Combinaciones infinitas

Lo curioso de este sistema es su dinamismo: al mirar la cuadrícula, cada fila horizontal forma un conjunto completo listo para usar. Pero lo mejor es que cada columna vertical y cada línea diagonal también encajan entre sí.

De esta manera, con tan solo nueve piezas bien elegidas, es posible crear 27 combinaciones diferentes. Ya no hace falta pensar en conjuntos cerrados para cada día del viaje, porque simplemente se trata de mover piezas dentro de tu tablero según te apetezca.

Elegir la misma paleta de colores

Para que el juego funcione sin fallos, hay un requisito imprescindible: la coherencia entre las prendas. Todas las piezas deben poder combinarse entre sí sin demasiado esfuerzo. El truco principal está en elegir una base de tonos neutros, como el blanco, el beige, el negro o el azul marino, y añadir, si se quiere, una o dos prendas con algo de color o estampado.

Si ves que una camiseta solo pega con un pantalón concreto de toda la maleta, esa pieza queda automáticamente descartada. La gracia de lo básico es que nos permite crear las infinitas combinaciones que hemos nombrado anteriormente.

Viajar ligero

El éxito de este truco está en que simplifica las vacaciones antes y durante el viaje. Por un lado, permite viajar ligero y solo con equipaje de mano, ahorrando espacio, peso, dinero y colas en el aeropuerto.

Por otro lado, elimina por completo la indecisión de todas las mañanas frente al armario del hotel una vez ya estás de vacaciones. Saber que todo combina con todo permite vestirse en dos minutos y dedicar el tiempo a lo que de verdad importa: disfrutar de las vacaciones.