¿Por qué el calor hace que tengas menos ganas de mantener relaciones sexuales? Nos lo cuenta una experta

El verano suele relacionarse con las vacaciones, los días más largos y una agenda social mucho más activa. Ese cambio de rutina también acostumbra a reflejarse en la vida íntima, ya que muchas personas aprovechan estos meses para desconectar, conocer gente o disfrutar de más tiempo en pareja.

Sin embargo, las olas de calor están empezando a cambiar esa tendencia. Una encuesta elaborada por Platanomelón revela que seis de cada diez personas afirman que el calor extremo reduce su deseo sexual, un dato que se suma a una realidad que ya preocupaba a los especialistas: la disminución de la actividad sexual entre la población.

De hecho, los últimos datos del CIS indican que uno de cada cuatro españoles no ha mantenido relaciones sexuales durante el último año. Los expertos atribuyen este descenso a varios factores, entre ellos el exceso de tiempo frente a las pantallas, el desgaste de las aplicaciones para ligar o el menor contacto social.

Ahora, el calor intenso aparece como un elemento más que puede afectar al deseo. Te contamos qué hay detrás de este fenómeno en este artículo, ¡vamos a ello!

Pareja teniendo un momento íntimo y bonito en casa | Magnific

El verano lidera la actividad sexual

A pesar de ello, la época estival continúa siendo la favorita para la intimidad. Según el estudio, el 48% de los encuestados asegura que durante el verano mantiene relaciones sexuales con mayor frecuencia, mientras que un 43% no aprecia diferencias respecto al resto del año.

¿A qué se debe? Principalmente a que hay más tiempo libre, llegan las vacaciones y el buen tiempo invita a pasar más horas fuera de casa. También influyen aspectos como llevar ropa más ligera o el ambiente relajado que suele acompañar a estos meses.

Pareja teniendo un momento íntimo y bonito en casa | Magnific

Eso sí, cuando las temperaturas se disparan, el panorama cambia. Ocho de cada diez personas reconocen que el calor afecta de alguna manera a su vida íntima y casi siete de cada diez admiten haber evitado mantener relaciones sexuales durante los días de más calor.

¿Por qué el calor disminuye el deseo?

La explicación está en el propio funcionamiento del organismo. Tal y como explica la sexóloga Anna Sánchez, cuando hace mucho calor el cuerpo prioriza regular su temperatura, por lo que consume más energía y es habitual sentirse más cansado o incómodo. Como consecuencia, el deseo sexual también puede disminuir.

Pareja teniendo un momento íntimo y bonito en casa | Magnific

La especialista recomienda aprovechar las primeras horas de la mañana o la noche, cuando refresca, mantenerse bien hidratado y recordar que la intimidad no siempre pasa por mantener relaciones sexuales, sino que existen muchas otras formas de compartir ese momento con la pareja.

La estación estrella

Aunque las altas temperaturas resten ganas en algunos momentos, el verano sigue siendo una época especialmente ligada a las nuevas experiencias. Más de la mitad de los participantes en la encuesta asegura haber vivido alguna aventura de verano y cerca del 40% reconoce que durante estos meses se siente más libre para explorar su sexualidad.

Pareja teniendo un momento íntimo y bonito en casa | Magnific

Eso sí, la mayoría afirma que el verano no cambia sus hábitos en cuanto al uso de aplicaciones para ligar o de juguetes sexuales, ni tampoco aumenta la presión por encontrar pareja.

Así pues, el verano continúa siendo la estación en la que la vida sexual suele ganar protagonismo, pero las olas de calor empiezan a convertirse en un obstáculo inesperado.