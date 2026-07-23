No dormir bien por culpa del calor: sigue estos nueve consejos para conciliar mejor el sueño

Todos esperamos el verano para disfrutar de las vacaciones, del aire libre, las excursiones, remojarse en la playa o en la piscina, comer un helado relajadamente en una terraza... Son escenas típicamente estivales llenas de buen rollo, diversión y tranquilidad. Sin embargo, el verano tiene otra cara menos amable: las altas temperaturas. Durante el día, puedes ir sobreviviendo al calor refugiándote en la sombra, bajo el aire acondicionado, dándole al abanico o tomando bebidas bien frías.

Mujer acalorada con un abanico en la mano | Magnific

El problema llega por la noche a la hora de acostarse. Para muchas personas, el calor nocturno es una auténtica pesadilla. Dar vueltas en la cama, despertarse varias veces durante la noche o levantarse con la sensación de no haber descansado son situaciones que se sufren por no dormir bien por culpa del calor. Precisamente, por la noche es cuando nuestro cuerpo necesita reducir la temperatura para conciliar el sueño y las noches tropicales o tórridas (conceptos que hemos incluído ya en nuestro vocabulario veraniego) no lo ponen fácil. Esto puede llevar a despertar al día siguiente cansados, menos concentrados y con mal humor.

La temperatura no la podemos controlar, pero sí que podemos poner en práctica algunas recomendaciones para amortiguar las consecuencias negativas del calor: desde preparar correctamente la habitación hasta revisar algunos hábitos antes de acostarnos. Secret Beauty Society propone nueve consejos que nos ayudarán a sobrellevar las noches más calurosas y despertarnos con más energía (¡que estamos de vacaciones!).

9 consejos para dormir mejor en verano

Cuánto café tomar

Aunque te vayas durmiendo por los rincones por pasar una mala noche, es mejor que tomes solo un café por la mañana. Si aumentas la dosis de cafeína a lo largo del día, puede te que cueste conciliar el sueño. "Intenta tomarlo solo durante las primeras horas del día", afirma Secret Beauty Society.

Echa una siesta

Una siesta es una buena opción, ahora bien, no enlaces con la noche. Las siestas más reparadoras son las que duran entre 20 y 30 minutos. Parece poco, pero así "recuperarás energía sin perjudicar el sueño".

Cuándo hacer ejercicio

Desde la comunidad beauty recuerdan que "entrenar a última hora sube tu temperatura corporal justo cuando necesitas que baje". Por eso, lo ideal es hacer ejercicio físico a primera hora de la mañana. Sí, puede ser que esto implique levantarse más temprano.

A la ducha

A lo mejor, lo primero que pensarás es en una ducha con agua fresquita. Sabe mal decir que es preferible agua templada porque "ayuda al cuerpo a disipar el calor de forma gradual y favorece el descanso".

Mujer duchándose | Magnific

Prepara la habitación para la noche

Ahora llega un consejo de los clásicos. Ventilar el dormitorio a primera hora de la mañana y/o por la noche para intentar estar más fresco. Durante el resto del día, cuando el sol pica más, baja las persianas y cierra las ventanas.

Almohada en el congelador

Este truco puede sorprender, pero es eficaz. No se trata de apretujar la almohada en el congelador, es suficiente con poner la funda "unos minutos" antes de ir a dormir.

Duerme con poca ropa

Sin camiseta y con pantalón. Con camiseta y sin pantalón o, directamente sin ropa. Así "ayuda a disipar mejor el calor corporal", sugieren desde Secret Beauty Society, quienes también aconsejan un pijama "ligero y transpirable" si lo prefieres.

Cena ligera

Lo habrás leído más de una vez, pero no está de más recordarlo. A la hora de cenar, recurre a platos más ligeros, ya que los "muy copiosos pueden hacer más difícil conciliar el sueño".