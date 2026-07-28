¿Cómo es el día a día con un hijo con piel atópica? Grace Villarreal cuenta su caso y recomienda cinco tips prácticos

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que, cuando aparece, suele generar muchas dudas, sobre todo al ver el cuerpo enrojecido, seco y con un picor constante. En el caso de Grace Villarreal, su hijo Luca, de 7 años, también tiene piel atópica y ha querido compartir con sus seguidores su día a día con esta enfermedad.

La influencer explica que "es muy triste verle sufrir" y que la primera vez que vio la manta con la que dormía el bebé ensangrentada, se asustó muchísimo y "fue traumático". Y cuenta que había sido el propio niño con sus uñas que "se había arañado entero y tenía la sabanita toda llena de sangre porque tenía heridas por todo el cuerpo".

Grace Villarreal con sus hijos | Instagram @gracyvillarreal

Además, en el vídeo publicado en sus redes (@gracyvillarreal) da cinco consejos prácticos "que me hubiese gustado saber antes de que naciese Luca". Son tips que a ella y al niño les van bien; por lo tanto, puede ser que en tu caso también te funcionen, o no. Por eso, ante cualquier duda, es imprescindible acudir a tu pediatra para que te indique cuál es el mejor tratamiento para tu hijo.

1. "La hidratación es clave"

Afirma que lo mejor es prevenir y no esperar a que tenga un brote para ponerle aceites hidratantes. Ella evita las pomadas con corticoides ("me parece que son malísimos a largo plazo") y usa "cosas naturales", como aceites especiales para pieles atópicas, de zanahoria, de jojoba o de almendras, porque no le pica. Su rutina es ponerle por la mañana "antes de irse al cole" y por la noche antes de dormir. Ahora bien, si tiene una herida abierta con sangre, lo primero que se debe hacer es poner agua oxigenada, secarlo y luego ya aplicar los aceites.

Otro momento a tener en cuenta es tras bañarse. Recomienda secarlo "muy poco", solo para quitar la humedad y después embadurnarlo de aceite: "Tiene que estar la piel superhidratada".

2. Baños cortos con agua templada

En niños con dermatitis atópica, los baños tienen que ser los más cortos posibles porque "el agua les reseca la piel". Así pues, no lo dejes demasiado tiempo en el agua y luego ponle un aceite "100 por cien natural" y una crema específica para ello.

En el mercado hay varias, pero solo algunas le van bien a Luca. Si la que ella propone no te funciona, busca otras marcas más adecuadas. Atención, no le pongas las cremas si la herida está abierta.

3. Jabón de la ducha específico para pieles atópicas

No le pongas cualquier jabón que vendan en las tiendas o en el supermercado porque "tienen perfumes y cosas" y no le va a sentar bien: "Cuando tiene la piel mal, no le puedes bañar con nada porque todo le pica". Busca algo específico para esta afección que sea "suave y delicado".

4. Uñas muy cortadas

Para evitar heridas en la piel al rascarse por picor, mantén las uñas "muy limadas, de modo que cuando les pique no se estén arrancando los trozos de piel".

En concreto, explica que su hijo ha aprendido a "no rascarse demasiado fuerte" y pregunta directamente por su crema.

5. Jabón de la ropa también especial

A la hora de lavar la ropa es muy importante escoger un jabón especial, "hipoalergénico suave". Los jabones de siempre tienen "muchísimo olor" y afectan un montón a la piel.

Respecto al suavizante, Grace opta por dos opciones: o no ponerle o usar vinagre de limpieza "para intentar que la prenda en sí no tenga este exceso de químicos" y evitar así un nuevo brote.

Bonus track. Ahora que estamos en época de verano y, lógicamente, se querrán bañar en la piscina, es fundamental quitarle el cloro, ducharlo con el jabón especial e hidratarlo mucho al salir.