Cuando el deseo sexual disminuye: por qué no es señal de crisis de pareja

El deseo sexual, también llamado líbido, cambia a lo largo de la vida y, en muchas ocasiones, su descenso no tiene nada que ver con una falta de amor. Factores como la rutina, el cansancio, la carga mental o los cambios hormonales pueden modificar la forma en la que vivimos la sexualidad en una relación de pareja.

Muchas mujeres quieren a su pareja y, aun así, notan que las ganas de mantener relaciones sexuales ya no aparecen con la misma facilidad que al principio. Y esto no significa necesariamente que exista un problema de pareja.

Pareja en la cama | Pexels

¿Por qué el deseo cambia con los años?

Al inicio de una relación, el deseo suele surgir de manera espontánea. La novedad, la anticipación, el misterio y el descubrimiento mutuo activan mecanismos cerebrales relacionados con la recompensa y la atracción.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la pareja también se convierte en hogar, rutina, responsabilidades, hijos, horarios, trabajo y cansancio acumulado. La persona que antes representaba novedad pasa a formar parte de la cotidianeidad y el cerebro puede dejar de interpretarla como un estímulo erótico inmediato. Esto no significa que haya desaparecido el amor, sino que el deseo funciona de una manera distinta.

El deseo sexual no depende únicamente del vínculo afectivo. También necesita contexto, espacio, tiempo, juego y ausencia de presión. Muchas mujeres sienten que deberían tener ganas de forma espontánea y constante, pero la realidad es que el deseo femenino suele ser mucho más complejo.

En ocasiones, las ganas no aparecen antes de la intimidad, sino durante ella. Surgen cuando existe seguridad emocional, tranquilidad, conexión y ausencia de exigencias. Una caricia, una conversación íntima, un abrazo prolongado o sentirse deseada pueden convertirse en el inicio de la respuesta sexual.

Hormonas, maternidad y menopausia: factores que también influyen

Existen numerosos factores físicos y emocionales que pueden modificar el deseo sexual a lo largo de la vida. Entre ellos, destacan el posparto y la lactancia; la perimenopausia y la menopausia; los cambios hormonales; el dolor durante las relaciones sexuales; algunos tratamientos farmacológicos; el estrés y la sobrecarga mental.

Por eso, una disminución del deseo no siempre debe interpretarse como una señal de alarma ni como una falta de amor hacia la pareja.

¿Se puede recuperar el deseo?

La respuesta es sí. En muchas ocasiones, las parejas continúan queriéndose profundamente, pero han dejado de crear las circunstancias que favorecen la aparición del deseo.

Pareja en la cama | Unsplash

Recuperar espacios propios, dedicar tiempo a la relación, disminuir la presión y entender que la sexualidad evoluciona con los años puede ayudar a reconectar con esta parte importante del bienestar.

Porque amar mucho a alguien y atravesar etapas de menor deseo son dos realidades que pueden convivir perfectamente. Comprenderlo permite vivir estos cambios con menos culpa, menos miedo y mucha más tranquilidad.