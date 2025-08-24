Manifiesta la vida que deseas: los consejos de la influencer Carolina Moura para empezar

Cada vez está más presente en nuestras vidas la manifestación, puesto que es una herramienta que puede ayudar a conseguir aquello que te propongas. La mayoría de la gente, aunque muchas personas aún no lo saben, lo hacen a principio de año.

Y es que cada año nuevo son muchas las personas que crean un listado de propósitos. Eso también es una manifestación. Te contamos más de la mano de Carolina Moura, influencer y creadora de contenido que reúne más de 2 millones de seguidores entre Instagram y TikTok.

Sobre la manifestación

"Al final, la manifestación es una creencia de que algo ya te está sucediendo", explica Carolina. Y es que ella lleva manifestando mucho tiempo: "incluso desde antes de saber lo que era".

Hay una cosa clara que se tiene que entender: "el universo tiene sus propios tiempos y que, aunque quieras algo para mañana, la impaciencia no te va a ayudar", relata la influencer. Es por eso que, ella misma, nos comparte algunas de las técnicas que le funcionan.

Lista de propósitos en blanco | Freepik

Técnicas que le han funcionado a Carolina Moura

Antes de todo, la creadora de contenido quiere dejar una cosa bien clara: "tu mayor enemigo va a ser la ansiedad, el ai no llega, no llega". Es por eso que, "para que esa manifestación sea efectiva", recomienda "hacerla física".

Hay diferentes formas que puedes combinar o "hacer lo que tu quieras":

Escribiendo en un journal "como si ya tuvieses eso".

Haciendo un vision board.

Ayudándote de un vaso: "Esto va a sonar un poco extraño, pero tienes que imaginarte que lo que está dentro de ese recipiente es lo que te va a suceder, entonces tu le vas dando traguitos".

Posteando en redes lo que crees que ya te está pasando, algo muy "sencillo".

Con cualquiera de estos métodos es importante "dejar la mente únicamente enfocada en ese pensamiento", apunta la influencer.

Hacer un vision board | Pexels

Otras cosas a tener en cuenta

"Muchas veces las personas que manifestamos nos enfocamos en que queremos esa cosa así. Sin embargo, nos llega muchas veces de otra manera", explica Carolina Moura. Entonces, es de vital importancia saber ver todo lo que nos pasa y analizarlo bien.

Además, la creadora de contenido remarca que "es muy importante estar en constante agradecimiento. La frustración, compadecerse de sí mismo, la queja… No únicamente te alejará de ese propósito, sino que te alejará de muchísimos más".