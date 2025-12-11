El muérdago más inesperado de la Navidad: globos, goma de pollo y mucho ingenio

Ya ha pasado casi la mitad del mes de diciembre, y eso solo puede significar una cosa: la Navidad, la época más especial y mágica del año, está a la vuelta de la esquina. Las calles se llenan de luces, los escaparates de colores y los hogares empiezan a transformarse para crear ese ambiente cálido y festivo que tanto nos gusta.

Así que, si aún no te has puesto manos a la obra, este es el momento perfecto para empezar a decorar tu casa. En este artículo te traemos una idea muy original, económica y sorprendentemente fácil de hacer para adornar cualquier rincón de tu hogar.

No necesitas ser experto en manualidades ni materiales complicados: con unos pocos elementos muy básicos y siguiendo los sencillos pasos que te explicamos a continuación, podrás crear una decoración que se convertirá en el centro de atención de todas las visitas.

Este divertido y creativo detalle navideño nos lo comparten Jeff y Lauren, una pareja que se dedica a crear contenido sobre trucos del hogar y manualidades ingeniosas que siempre triunfan en redes sociales.

Qué necesitas

Para esta sencilla decoración de Navidad vas a necesitar muy pocos materiales, todos ellos fáciles de encontrar e incluso, probablemente, ya los tengas en tu casa. Esta es la lista completa de lo que te hará falta:

Una goma de pollo.

Tres globos de color rojo.

Cinta adhesiva. En el vídeo utilizan una de color rojo para que vaya a juego con los globos, pero puedes usar una transparente si es la que tienes a mano.

Dos cartulinas grandes de color verde.

Unas tijeras y algunos rotuladores verdes en tonos más oscuros que la cartulina para añadir detalles.

Muérdago | Freepik

Paso a paso

Tras leer esta breve lista de materiales, quizá ya te hayas imaginado cuál será el resultado final. Efectivamente, vamos a crear un gran muérdago decorativo, perfecto para colgar en la pared y añadir un toque creativo a tu hogar. Debes seguir estos pasos:

1. Coloca la base: Con la cinta adhesiva, pega la goma de pollo en la pared. Aunque suene raro, será el soporte perfecto para sujetar los globos sin necesidad de perforarlos o dañarlos.

2. Prepara los frutos del muérdago: Hincha los tres globos rojos y únelo por los cierres. Deben quedar bien sujetos entre sí para formar un pequeño racimo.

3. Fija los globos: Introduce uno de los globos dentro de la goma de pollo. Esto permitirá que todo el conjunto quede sujeto a la pared sin necesidad de más cinta.

4. Crea las hojas: En las cartulinas verdes, dibuja una hoja de muérdago en cada una. Puedes hacerlas tan grandes y detalladas como quieras. Añade sombreados con rotuladores verdes más oscuros para darles un aspecto más realista.

Muérdago | Freepik

5. Montaje final: Con un poco de cinta adhesiva, pega las hojas a la pared, justo por detrás de los globos. Asegúrate de que queden bien distribuidas para simular la forma típica del muérdago.

6. ¡Y listo! Ya tienes tu nuevo adorno navideño terminado.

Es una idea original, divertida y perfecta para sorprender a la familia y amigos. Seguro que más de uno se acercará a preguntar cómo lo has hecho… ¡y no podrán evitar reírse al descubrir la ingeniosa goma de pollo escondida detrás!