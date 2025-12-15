La corona navideña de burrata, pesto y cherrys para estas fiestas

Las recetas navideñas ya no viven solo en los libros de recetas familiares de toda la vida. Cada vez más, la inspiración llega desde las redes sociales, donde creadores de contenido gastronómico reinventan platos sencillos con una presentación pensada para sorprender.

Es el caso de Achim Oecal, conocido en Instagram por compartir recetas fáciles, vistosas y muy apetecibles, que ha conquistado a sus seguidores con una propuesta ideal para estas fiestas.

Una de sus últimas creaciones es una corona navideña de tostadas con burrata, pesto y tomates cherri, un aperitivo que combina ingredientes clásicos de la cocina italiana con una puesta en escena festiva.

Qué necesitas

Para preparar esta corona comestible solo hacen falta unos pocos ingredientes, fáciles de encontrar y con mucho protagonismo individual:

Una baguette. Será la base y se convertirá en tostadas crujientes tras un breve paso por el horno.

Dos burratas. Aportarán el toque cremoso, ideales para untar generosamente.

300 gramos de tomates cherri. Son los encargados de dar color a la corona navideña, además de un gusto muy sabroso.

Un diente de ajo. Ayudará a realzar el sabor.

Pesto genovese.

Aceite de oliva, sal y pimienta.

Hojas de albahaca fresca. Proporcionarán un aroma irresistible y un acabado visual muy navideño.

Tomate cherry y ajo | Pexels

Paso a paso

Para llevar a cabo esta receta tan sencilla y deliciosa, tienes que seguir los pasos que nos muestra el chef en el vídeo:

1. Corta la baguette en rodajas de aproximadamente un dedo de grosor.

2. Coloca todas las rodajas en una bandeja de horno. Puedes usar una hoja de papel vegetal para evitar el contacto directo entre la bandeja y el pan.

3. Rocía las rodajas de baguette ligeramente con aceite de oliva.

4. Hornea a 200ºC durante aproximadamente 8 minutos. Sabrás que están listas cuando estén doradas y crujientes.

5. Mientras tanto, prepara el salteado de tomates. En una sartén con un poco de aceite de oliva, añade los tomates cortados por la mitad junto con el ajo prensado.

6. Bastan unos minutos a fuego medio para que se ablanden ligeramente sin perder su jugosidad. Salpimienta los tomates al gusto y resérvalos.

Mujer cocinando tomates cherri | Pexels

7. Una vez listas las tostadas, llega el momento más creativo: colócalas en forma de corona sobre una fuente grande.

8. Unta la burrata y añade cucharadas de pesto por encima.

9. Reparte los tomates salteados por encima. Recuerda que tiene que quedar compensado.

10. Añade un chorrito final de aceite de oliva para que ayude a integrar todos los sabores.

11. Ya tienes la corona de Navidad comestible lista para presidir la mesa.

Pareja preparando tomates cherri y burrata | Pexels

Algunos consejos

Estos son algunos consejos e indicaciones que puedes seguir para obtener una corona de Navidad con un toque diferente pero igualmente increíble:

Para un resultado aún más especial, puedes tostar el pan justo antes de servir, asegurando que mantenga su textura crujiente.

Si quieres un punto extra de sabor, añade ralladura de limón o un toque de vinagre balsámico sobre los tomates para marcar la diferencia.

Esta corona admite variaciones: puedes incorporar jamón serrano, anchoas o incluso frutos secos picados. Lo importante es mantener el equilibrio entre cremosidad, frescura y crujiente.

Familia disfrutando de una cena de Navidad | Pexels

Sin lugar a dudas, es una receta pensada para compartir, perfecta como entrante o para colocar en el centro de la mesa en comidas y cenas navideñas.

El resultado es tan atractivo como sabroso: pan crujiente, burrata cremosa, pesto aromático y tomates sabrosos que aportan frescura incluso en pleno invierno. Una alternativa ligera a los entrantes más contundentes, pero sin renunciar al sabor ni al espíritu festivo.