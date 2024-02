¿Qué es un vision board y cómo puedo hacer el mío para cumplir mis propósitos?

¿Te has marcado nuevos retos para el 2024? ¿Quieres cumplir todos tus objetivos y no sabes por dónde comenzar? Crea tu propio vision board; será tu mayor apoyo para lograrlos. Seguramente estés familiarizada con este concepto nuevo gracias a las redes sociales, sobre todo Pinterest o TikTok. Pero, si todavía no sabes bien de qué se trata, ¡estate atenta!

¿Qué es un vision board?

Antes de empezar a hacerlo, primero tenemos que tener claro en qué consiste el concepto. Un vision board (tablero de visión o mapa de visualización en español) permite añadir ideas, objetivos o metas de una forma visual de todo lo que deseas hacer, conseguir o sentir. Suele ser un lienzo o tablero de corcho suficientemente grande para poder ir agregando recortes de revistas, imágenes, palabras y frases inspiradoras o stickers. El resultado es parecido a un collage de toda la vida.

La finalidad del vision board es tenerlo presente día tras día, para así poder motivarte y manifestar esos objetivos y poder cumplirlos. Es una forma de materializar tus metas. Puede ser cualquier cosa que quieras conseguir, no hay límites.

Por ejemplo, si este año estás decidida a viajar a Hawái, crea un tablero con imágenes de las islas y sus paisajes para poder visualizarlo y manifestarlo. La clave radica en que te veas a ti misma en esos escenarios. Sin embargo, puedes aplicar esta técnica a diferentes áreas de tu vida. Si buscas cambiar de trabajo, emprender un crecimiento personal, mejorar tu dieta o incorporar más ejercicio en tu rutina, esta herramienta puede adaptarse a cada una de estas metas. Y no te limites a uno solo; puedes confeccionar tantos tableros como desees.

Además, lo puedes hacer en el momento que quieras. Aunque hacer uno al inicio del año es muy recomendable para poder ya manifestar un buen año y marcarte tus objetivos más claros, también, puede ser planeado a corto plazo, para un trimestre o medio año, eso solo dependerá de ti. Para finalizar, no hace falta hacerlo sola, puedes hacerlo con tus amigos, familiares o pareja.

¿Cómo hago un vision board?

Primer paso: Piensa cuál es el objetivo que quieras materializar. Luego, escoge la superficie en la que lo harás. Puede ser una libreta, cartulina, lienzo, tablero, pizarra…. Lo que prefieras. Eso sí, no puede ser digital porque no tendrás de forma tangible tus deseos.

Segundo paso: Define bien tus metas. Con el objetivo pensado, tienes que hacer un poco de introspección. Para que sea más fácil, puedes apuntar en una hoja por qué quieres hacerlo, qué significa para tu vida y si realmente es importante para ti.

Tercer paso: Lo más divertido, seguramente, es este paso. Y es que ahora toca ya empezar con el vision board en sí. Busca e imprime imágenes, dibujos, frases, ilustraciones… que expresan lo que quieres. Coge tu superficie y empieza a pegar las cosas. Hay total libertad en la hora de crearlo, aun así, lo más importante y motivante, se suele poner en el medio. Una vez esté todo enganchado, puedes decorarlo con colores, purpurina o pegatinas y escribir frases y palabras que te motiven. Si lo quieres hacer más visual, sigue una paleta de colores.

Cuarto paso: Busca donde dejar tu vision board ya hecho. Da igual donde lo coloques, lo importante es tener el tablero visible para que cuando surjan dudas o alguna idea, puedas agregarla de inmediato. Los lugares más típicos son en la habitación o tu lugar de trabajo.

¡Y ya lo tienes listo! Los vision boards no solo sirven para establecer objetivos, también pueden ser buenos para tu crecimiento personal, puesto que pueden ayudarte a pensar si lo que tienes en tu vida lo quieres cambiar o no. También puede ser útil para relajarte y despejarte, ya que el momento en el que lo haces únicamente piensas en eso. Puede ser un momento para reconectar contigo misma.