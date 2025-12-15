¿Metes las zapatillas en la lavadora directamente? Pue espera: es importante seguir ciertas indicaciones

Es normal tener la idea de meter las zapatillas en la lavadora porque pienses que es más rápido y eficiente que lavarlas a mano. Y es verdad, pero también hay que tener en cuenta unos detalles que, si los pasas por alto pueden jugarte una mala pasada. Lo primero es saber si esos zapatos son aptos o no para el centrifugado, porque pueden romperse o deformarse. Depende mucho de si son poliéster, algodón o lona, que si aguantan el proceso de lavado, o, si de lo contrario, son gamuza o cuero, que necesitan limpiarse a mano debido a sus materiales delicados.

Zapatillas en la lavadora | iStock

Una vez tengas claro que puedes lavarlas, coge tu calzado y sácale los cordones, se van a lavar por separado para que no se enreden y queden más limpios. Vas a pasar un trapo húmedo o un cepillo por el zapato para quitar el polvo o exceso de suciedades como el barro para que no se queden duros, o manchen otras prendas. Si no quieres que esto suceda, también puedes meterlos en una funda que además, los protegerá de los golpes y hará que se laven correctamente sin que se enganchen a otras camisetas o pantalones. Para su posterior lavado, utiliza un detergente suave que son menos agresivos.

Como el calor del secador puede deformar, hacer que se despeguen o derritan algunas partes, lo ideal es dejarlas secar al aire libre, en un lugar ventilado y con sombra. Un truco casero e infalible es colocar papel de periódico dentro para que absorba la humedad y mantenga la forma. Otro método es dejarlas colgadas o posicionarlas de manera vertical para que el aire entre por todos lados y el agua caiga hacia abajo. Intenta ser paciente porque puede llevar horas e incluso días dependiendo de los materiales.