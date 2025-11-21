Llega el Black Friday 2025: fechas clave y consejos para comprar bien

El Black Friday 2025 está a punto de llegar a España, y promete ser mucho más que un simple día de rebajas. Lo que antes era una jornada puntual se ha convertido en un auténtico mes del ahorro, con ofertas que se extienden por muchos días.

Cada vez más marcas adelantan promociones y lanzan descuentos escalonados, buscando sorprender al consumidor digital con oportunidades en tecnología, moda, hogar y mucho más.

En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber del Black Friday de este año, además de algunas técnicas y procedimientos para asegurarte que estás haciendo una buena compra. ¡No te lo puedes perder!

Cuándo es

El Black Friday se celebra oficialmente el viernes 28 de noviembre, siguiendo la tradición de realizarse el día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Sin embargo, las campañas de descuentos se han extendido significativamente. Muchas compañías anuncian que comenzarán sus ofertas días o semanas antes de la fecha oficial para prolongar la temporada de compras.

El Black Friday culmina con el Cyber Monday, una jornada dedicada a las ofertas exclusivamente online, que este año será el lunes 1 de diciembre.

El arranque anticipado

Esta edición del Black Friday promete ser diferente, ya que varias marcas han decidido anticipar sus promociones, inaugurando lo que denominan pre Black Friday.

Por ejemplo, Amazon lanzó ayer su campaña, que se extenderá hasta el 1 de diciembre, ofreciendo descuentos en una amplia gama de categorías y productos.

En cambio, Inditex, que agrupa tiendas como Zara, Bershka o Stradivarius, esperará al día principal. Sus ofertas online comenzarán la noche del 27 de noviembre, pero en las tiendas físicas se activarán el 28 de noviembre, coincidiendo con la fecha oficial del Black Friday.

Otras firmas de moda, como Mango y H y M, seguirán la misma estrategia nocturna, con rebajas de hasta el 50 % en algunas colecciones.

Por su parte, El Corte Inglés se adelanta con una primera fase de ofertas del 10 al 16 de noviembre, centradas en tecnología, electrodomésticos y otros departamentos, dando inicio a una campaña que promete ser más larga y variada que nunca.

Tipo de descuentos

La variedad de ofertas este Black Friday será impresionante, y algunos de los sectores más destacados serán:

Tecnología y electrónica: smartphones, portátiles, gadgets y electrodomésticos se consolidan como los protagonistas de la temporada, especialmente en distribuidores como MediaMarkt y PC Componentes.

Moda: ropa, accesorios y básicos serán los productos estrella, con marcas como Inditex y Mango liderando las rebajas.

Hogar y estilo de vida: en El Corte Inglés, los descuentos abarcarán desde muebles y decoración hasta productos de belleza, ofreciendo opciones para todos los gustos y necesidades.

El Black Friday bajo vigilancia

Este año, el Gobierno español ha reforzado la vigilancia para prevenir fraudes y prácticas comerciales engañosas durante el Black Friday.

Se prestará especial atención a tácticas como inflar precios antes para aparentar mayores descuentos, promociones falsas o mensajes que presionen al consumidor.

El objetivo es proteger al comprador digital, que es especialmente activo en estas fechas y busca aprovechar las mejores ofertas.

Cómo prepararte para no perderte nada

Si quieres sacar el máximo partido al Black Friday debes hacer lo siguiente:

1. Haz una lista de deseos: planifica qué quieres comprar con antelación para ir controlando los precios.

2. Suscríbete a newsletters y apps: muchas marcas dan acceso anticipado a ofertas especiales a sus suscriptores y seguidores fieles.

3. Verifica las condiciones: revisa políticas de devolución, plazos y si los descuentos son reales.

4. Activa alertas de precios: existen webs y herramientas que te avisan cuando un artículo baja de precio.

Unas ofertas largas

El Black Friday ha dejado de ser un único día y se ha transformado en un período estratégico tanto para las marcas como para los consumidores, con lanzamientos adelantados y grandes ofertas.

Sin embargo, esta ventaja también implica responsabilidad. Es importante desconfiar de gangas que parecen demasiado buenas para ser ciertas y revisar con atención cada compra. Si se hace con cuidado, es la ocasión perfecta para adelantar regalos, renovar tecnología o darse algún capricho.