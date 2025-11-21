Deshazte del hielo acumulado en el congelador con esta herramienta común del cuarto de baño

¿Has intentado meter más comida en el congelador pero no puedes porque el hielo acumulado sigue ahí? Este ekectrodoméstico necesita cuidados aunque no lo parezca, para que mantenga los alimentos en buen estado.

Y eso significa limpiarlo por dentro, los derrames y restos de comida para evitar los malos olores o que proliferen los microorganismos. Uno de los principales problemas es la acumulación de hielo, que reduce el espacio y empeora la circulación del aire frío.

Cajones del congelador | iStock

Y si lo has dejado pasar, y el problema está presente, intentar arrancar el hielo de cuajo con las manos, solo hará que te hagas daño. Intentarlo con cuchillos y destornilladores, dañará las paredes internas del electrodoméstico o utilizar productos químicos, intoxicará la comida y corroerá la superficie. Sí, parece todo muy complicado a la par que delicado. Pero, existe un truco rápido y efectivo con un objeto que tienes en el baño de tu casa: el secador.

Congelador con hielo | NovaMás

Lo primero que tienes que hacer es desenchufar el aparato y sacar los alimentos para que no se pongan malos. A continuación, poner un paño en las baldas para que absorba el agua que vas a derretir y encender el secador apuntando hacia el hielo a una distancia considerable. Esto se hace así por seguridad, para no deformar los plásticos y los componentes eléctricos, ya que eso sí que supondría un problema mayor y te costaría el dinero que has intentado ahorrarte.

Este método es útil y eficiente si lo aplicas de la forma correcta, sobre todo con paciencia, no solo evitarás que se formen placas en el futuro, sino que mantendrás limpio y operativo el electrodoméstico.