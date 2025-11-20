Estos son los síntomas para saber si tienes bruxismo

Si te has despertado con dolores particulares que te provocan una sensación de cansancio corporal, sobre todo en la boca, puede que hayas estado apretando los dientes durante toda la noche sin darte cuenta. Esta acción es más común de lo que parece y es conocida como: bruxismo. Aunque no tiene rango de edad, si que suele aparecer en personas que no duermen bien ya que sufren ansiedad y estrés, o simplemente tienen los dientes mal alineados.

Lo que provoca esta condición es un dolor muscular constante que afecta a partes concretas del cuerpo. La razón por la que al despertar sientes dolor en la mandíbula, es porque al estar apretando con fuerza los dientes durante toda la noche, los músculos se tensan y trabajan más de lo normal. Por culpa de esto, el dolor se traslada a zonas cercanas que también, de alguna manera están conectadas como el cuello y la cabeza.

Bruxismo | iStock

Sin embargo, el signo más claro del bruxismo, es el desgaste de los dientes. Al estar en contacto entre sí de manera continua, la capa dura que los cubre, el esmalte, se va desgastando poco a poco y en consecuencia queda descubierta la dentina, que es la capa interna del diente y es mucho más blanda y sensible.

Dientes | iStock

El problema de que esto ocurra, es que la dentadura pierde su protección natural, por lo que va a adoptar un color más amarillento y se volverá más propensa a obtener caries y fracturas dentales, además de aumentar su sensibilidad al entrar en contacto con el frío o el calor.

Para evitar que los dolores vayan más allá, existen unos ejercicios o masajes que calman la zona. Si durante lo aplicas durante unos días y aún así no funciona, convendría visitar a un dentista.