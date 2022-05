Lentillas nocturnas que te permiten ver durante el día: ¿Cómo funcionan?

Si llevas lentillas sabrás el incordio que supone tener que llevar su cajita, con la derecha y la izquierda perfectamente indicadas, allí donde vayas a pasar la noche, para poder volvértelas a poner al día siguiente.

Dormir con ellas puestas, puede provocar sequedad y visión borrosa, pero, en los casos más graves, también puede causar una infección. Por eso, es tan importante que te las saques antes de acostarte.

Pero, ¿y si te dijéramos que existen unas lentillas con las que sí puedes dormir y, además, te arreglan la visión? Sigue leyendo para saber de qué estamos hablando.

Ortoqueratologia, lentillas nocturnas

Una buena alternativa a las gafas o lentes de contacto de toda la vida, es la ortoqueratología u ORTO-K, una técnica que permite corregir la vista cansada, la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo mientras duermes.

Esta corrección temporal se consigue a través de unas lentes de contacto semirrígidas que permiten moldear la córnea de forma totalmente reversible. De este modo, la persona que las usa durante la noche puede ver de forma óptima durante el día.

Es una alternativa ideal para realizar actividades deportivas sin depender de gafas con cristales especiales o lentillas. También resulta muy cómodo para aquellas personas que les encanta bañarse en la playa o la piscina y no quieren ir "a ciegas" o para aquellas que pasan muchas horas frente al ordenador o estudiando.

¿Cómo usarlas?

Igual que pasa con las gafas o las lentes de contacto normales, para adquirir la ORTO-K será necesario que acudas al oculista y realices las pruebas pertinentes. De este modo, un experto podrá decidir si esta técnica de corrección nocturna es adecuada para ti y, de ser así, te proporcionará el diseño indicado para tu defecto refractivo.

Una vez las tengas, no puedes esperar resultados inmediatos. Se trata de un proceso progresivo que necesitará alrededor de una semana para corregir la córnea. Una vez pasados 10 días, la visión debería ser buena y durar todo el día.

Para un tratamiento óptimo, hará falta acudir a revisiones periódicas pautadas por tu oftalmólogo y renovar las lentes cuando sea necesario.

¿Quién puede usarlas?

Esta técnica está en auge, sobre todo en la edad infantil, ya que puede mantener bajo control el aumento de la miopía en edades tempranas. Aun así, se puede usar en cualquier edad si así lo confirma un profesional.

No hay necesidad de que el efecto refractivo que tengas sea estable, lo puedes usar de todos modos siempre que no tengas otras patologías. Lo que sí deberás tener en cuenta es que si tu problema de visión es severo, esta técnica no va a darte resultados.

¿Cuánto cuestan?

Cuando te den un presupuesto de la ortoqueratología, deberás tener en cuenta que no solo englobará el precio de las lentes personalizadas, también incluirá las de prueba y las revisiones pertinentes.

El precio dependerá de cada caso, ya que las lentillas se personalizan para cada paciente. Pero en la mayoría de casos ronda los mil euros anuales.

