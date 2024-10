Lactancia materna y vuelta al trabajo: ¿Cómo hacerlo bien?

La semana del 6 al 12 de octubre estamos celebrando la Semana Europea de la Lactancia Materna. Este año trabajamos bajo el lema "Cerrar la brecha: apoyo a la lactancia materna en todas las situaciones". Con ello se quiere reivindicar las diferentes situaciones a nivel social, laboral o familiar que pueden llevar a una mujer a tener dificultades en su lactancia e incluso a abandonarla.

Entre estas situaciones podemos encontrarnos la vuelta al trabajo remunerado fuera de casa: largas jornadas de separación entre una madre y un bebé lactante. Algo totalmente injusto y que puede poner en peligro la lactancia.

¿Qué nos dice la OMS y cuál es la realidad?

La OMS recomienda mantener la lactancia materna exclusiva (sin introducir ningún otro tipo de alimento), hasta los 6 meses de edad del bebé. Entre los 6 y los 12 meses, la leche seguirá siendo el alimento principal del bebé, aunque se iniciará la introducción de alimentos complementarios. A partir de esta edad, la OMS recomienda continuar con la lactancia hasta mínimo los dos años, o hasta que bebé y madre decidan que ha llegado el momento de finalizar.

Lactancia materna | Guía Infantil

Esta recomendación por parte de la OMS es contradictoria con los permisos laborales por maternidad, ya que la mayoría de mujeres tiene que volver al trabajo remunerado a las 16 semanas de vida de su bebé. Un bebé muy dependiente, que aún está en periodo de exogestación (la necesidad del bebé de estar pegado a su madre para desarrollarse de forma correcta durante aproximadamente los primeros 9 meses de vida), y que debería alimentarse de forma exclusiva con leche materna si su madre así lo ha decidido.

Consejos para que tu vuelta al trabajo sea más llevadera

Empieza a crear un banco de leche en tu congelador unos 20-30 días antes de tu reincorporación al trabajo. Para ello necesitarás apoyo y buena información. Las matronas podemos ayudarte con esto, así que no dudes en pedirnos ayuda.

Aunque estoy segura de que ya lo habrás hecho, infórmate bien de cuáles son tus derechos y de todas las horas que te correspondan por lactancia.

Durante tu jornada laboral, utiliza tus descansos para extraerte leche. Puedes conservarla en una nevera portátil hasta que llegues a casa.

La leche que extraigas hoy será la que le des a tu bebé mañana, sólo tendrás que guardarla en la nevera. Si un día no has extraído suficiente leche, o tu bebé está más demandante, no te preocupes porque tienes las reservas de tu banco de leche en el congelador.

Habla con la persona que vaya a quedarse al cuidado del bebé sobre las diferentes opciones para ofrecerle la leche. A veces los bebés no quieren el biberón porque es algo desconocido, pero existen otras alternativas… ¡algo tan simple como un vasito!

Puede ser que tu bebé se ponga en huelga y no quiera comer mientras tú no estás. No te desesperes, es cuestión de tiempo. Y aunque es muy desesperante ver que un bebé no come porque tú no estás, ellos saben regular su alimentación, y cuando llegues a casa recuperarán el tiempo perdido ¡dale tanta teta como quiera!