¿Puedo seguir con la lactancia si tengo grietas en el pecho? Una matrona nos da la respuesta

Cuando una mujer da a luz, uno de los problemas más comunes que puede aparecer durante la lactancia, son las grietas, que son heridas en los pezones, más o menos profundas, producidas por un mal agarre durante la succión del bebé. Estas grietas pueden llegar a ser muy dolorosas, sangrar e incluso infectarse, y a veces llevan a la mujer a abandonar la lactancia.

Tenemos normalizada la situación de que la mujer que da el pecho tenga grietas y tenga que pasar dolor… pero esto no debería ser así.

¿Por qué se producen las grietas en la lactancia?

Como hemos dicho, las grietas se producen por un mal agarre o por una dificultad en la capacidad de succión del bebé, producida por un frenillo o por alguna alteración en su paladar. Por lo tanto, el primer paso para solucionarlas es abordar la causa. Si no, por mucho que la herida cure volverá a aparecer, ya que el mecanismo que las produce continuará estando presente.

Para esto, es muy importante que, si la mujer se encuentra ante una dificultad en su lactancia materna, pida ayuda a una matrona especializada en lactancia.

Cómo se curan las grietas en el pecho

Hay infinidad de recomendaciones para curar las grietas, pero ¿son efectivas?

Antes de nada, tenemos que tener siempre muy presente que la grieta es una herida, y las heridas necesitan mantenerse limpias y secas para poder curarse. Por lo tanto, lo primero sería lavar las grietas con agua y jabón neutro, y secar bien. Mantener el pecho al aire todo el tiempo posible va a ayudar a que la grieta no se mantenga húmeda, y facilitará la cicatrización.

¿Son eficaces las técnicas recomendadas para curar las grietas en el pecho?

Hay que tener cuidado con lo que se escucha y sobre las creencias populars. Repasamos algunas de las técnicas más usadas:

Cremas para los pezones con lanolina: Es una grasa producida por las ovejas, que lo único que hará será retrasar la cicatrización de la herida. Por lo tanto: no, no están recomendadas.

Es una grasa producida por las ovejas, que lo único que hará será retrasar la cicatrización de la herida. Por lo tanto: no, no están recomendadas. Pezoneras: Pueden venir bien cuando cuando la grieta es muy dolorosa, pero tienen que estar bien indicadas y ser utilizadas de la manera correcta.

Pueden venir bien cuando cuando la grieta es muy dolorosa, pero tienen que estar bien indicadas y ser utilizadas de la manera correcta. La propia leche: Es muy común escuchar que ponerte unas gotas de tu propia leche ayudará a cicatrizar la herida, pero lo cierto es que, en una herida profunda, podría aumentar el riesgo de infección.

Es muy común escuchar que ponerte unas gotas de tu propia leche ayudará a cicatrizar la herida, pero lo cierto es que, en una herida profunda, podría aumentar el riesgo de infección. Pezoneras de plata: No existe evidencia de que ayuden a la curación de la grieta.

No existe evidencia de que ayuden a la curación de la grieta. Aceite de oliva: Tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, y aplicar una gota en los pezones puede ayudarnos en la curación.

Tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, y aplicar una gota en los pezones puede ayudarnos en la curación. Tratamiento antibiótico tópico: En casos de heridas complicadas puede llegar a ser necesario, pero siempre bajo la prescripción de un profesional.

Bebé tomando pecho | iStock

¿Se puede preparar el pecho durante el embarazo para evitar las grietas en la lactancia?

Seguro que después de esto os estáis preguntando si preparar el pecho durante el embarazo, con el objetivo de prevenir las grietas, sirve de algo. Siento deciros que no. No sólo resta a la mujer confianza en su cuerpo, sino que no va a tener ninguna repercusión en la aparición posterior de grietas. Lo que si puede servir para prevenir es que la mujer realice una buena formación en lactancia materna durante su embarazo y que acude a grupos de apoyo a la lactancia donde pueda observar a otras mujeres amamantar, para familiarizarse con la postura, el agarre o cómo coger al bebé.