Jaime de Marichalar, muy cortante cuando le preguntan por lo que ha dicho el rey Juan Carlos de su nieto Froilán

La publicación de las memorias del rey Juan Carlos han generado un gran revuelo mediático. Un libro, Reconciliación, de 512 páginas, escrito junto a la historiadora y escritora Laurence Debray, donde el monarca repasa su trayectoria y su vida personal dedicando páginas a cada uno de los miembros de la Familia Real. Habla de la reina Sofía, Corinna Larssen, del motivo por el que se mudó a Abu Dabi, de las ganas que tiene de regresar a España y de su nieta Leonor y su papel como futura Reina.

Además, en el último capítulo, donde relata cómo es actualmente su vida en Abu Dabi, el Emérito habla de lo importante que es la compañía de su nieto, Felipe Juan Froilán de Marichalar, que se mudó allí con la intención de centrarse y alejarse de los escándalos que ha protagonizado en los últimos años.

El rey Juan Carlos rodeado de las infantas Elena y Cristina, Froilán, Victoria Federica y Juan Urdangarin | Europa Press

Unas cariñosas palabras de don Juan Carlos a su nieto sobre las que ahora ha reaccionado Jaime de Marichalar, el padre de Froilán y exmarido de la infanta Elena.

La infanta Elena y Jaime de Marichalar | Gtres

A pesar de que don Jaime de Marichalar intenta siempre mantenerse completamente alejado del foco mediático, con el revuelo que han generado la publicación de las memorias era inevitable preguntarle... Pero, una vez más, Jaime de Marichalar ha dejado clara su postura ante los medios: no va a decir nada.

Pero ante la insistencia de la reportera, el exmarido de la infanta Elena ha reaccionado ante las cámaras de Gtres respondiendo muy cortante a qué le había parecido lo que había dicho el rey Juan Carlos sobre su hijo Froilán: "Pero, ¿tú qué crees? La pregunta es obvia".